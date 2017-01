Prestation de la sélection algérienne à la CAN : M. Sellal : « Une évaluation sera faite »

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué hier qu'une « évaluation » sera faite concernant la prestation de la sélection algérienne de football en Coupe d'Afrique des nations (CAN-2017) qui se déroule au Gabon, après le retour de l'équipe au pays. « Une évaluation sera établie après le retour de l'équipe nationale au pays », s'est contenté de répondre M. Sellal aux journalistes en marge des travaux de la première réunion de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), entamés au Palais des nations (Alger).

Tenus en échec d'entrée par le Zimbabwe (2-2), les Verts ont sérieusement hypothéqué leurs chances de qualification en 1/4 de finale suite à la défaite concédée face à la Tunisie (2-1), avant d'affronter lundi le Sénégal pour le compte de la 3e et dernière journée (groupe B). M. Sellal a ajouté, par ailleurs, que le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, pris d'un malaise au Gabon, était « en train de se soigner ». Avec un point en deux matchs, le destin de l'Algérie n'est plus entre ses mains.

Les Verts auront besoin de l'emporter face au Sénégal, déjà qualifié, et attendre une défaite des Tunisiens face au Zimbabwe pour espérer se qualifier aux quarts de finale de la compétition. (APS)