Première réunion de la haute instance indépendante de surveillance des élections : Au service de l’électeur et du pays

Une disposition constitutionnelle portant sur l’un des amendements les plus novateurs introduit par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui vient de connaître, depuis hier, sa consécration. Il est question de l’article 149 de la nouvelle Constitution portant sur la création de la Haute instance indépendante de surveillance des élections qui a accompli hier sa première réunion d’installation.

Et l’endroit choisi pour cette cérémonie d’installation de la HIISE, soit le palais des Nations, Club des Pins, et son déroulement rehaussé par la présence de plusieurs responsables à différents niveaux de l’Etat, attestent de l’importance que revêt cette nouvelle structure, venue promouvoir la pratique démocratique en Algérie et contribuer à l’ancrage de l’Etat de droit. En effet, l’ouverture de cette première réunion sous l’égide de son président Abdelwahab Derbal s’est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Larbi Ould Khelifa, du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, des membres du gouvernement et des représentants de partis politiques.

La mise en place de cette instance certifie du fait que « l’Algérie vient de franchir un grand pas » a indiqué le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, dans une déclaration à la presse en marge de cette première réunion de travail de la HIISE. « Il s’agit d’une décision civilisationnelle », a-t-il encore ajouté. Peu sont en effet les pays dans le monde à se prévaloir d’un organisme de surveillance des élections comme celui qui vient d’être mis en place en Algérie, à travers l’installation de la HIISE. Celle-ci jouit de tout l’appui du gouvernement pour accomplir au mieux ses missions. « Nous avons mis à la disposition de cette Haute instance tous les moyens matériels nécessaires pour lui permettre d'exercer sa mission dans les meilleures conditions possibles », a assuré le Premier ministre. Pour M. Sellal, la HIISE constitue « une garantie aussi bien envers les Algériennes et les Algériens ainsi qu’à l’ endroit des partis politiques afin de les amener à participer massivement aux prochaines élections législatives. Le Premier ministre qui a été interrogé par la presse au sujet de l’échéance de ce scrutin a tout juste répondu que ces élections se tiendront au cours du premier semestre de l’année en cours.



M. Derbal : « La HIISE a pour missions de consolider la souveraineté du peuple »



Pour sa part, et dans son allocution d’ouverture des travaux de cette première réunion de la HIISE dont les travaux se sont poursuivis par la suite à huis clos, son président Abdelwahab Derbal a mis l’accent sur les réalisation phares du Président de la République. Il citera en effet le projet de la Charte pour la paix et pour la réconciliation nationale ayant permis le rétablissement de la paix et la stabilité après une décennie de terrorisme « ainsi les efforts consentis en matière de développement tous azimuts qui ont consacré, a-t-il dit, la véritable place de l’Algérie parmi les nations et ce, au double plan régional et international ». « Notre pays est revenu de loin » enchaîne encore M. Derbal qui salue au passage « la vision sage et la gouvernance judicieuse » du Président de la République, auteur, a-t-il appuyé « de grandes réformes engagées dans le secteur de la justice, de l’éducation et de la gestion des affaires publiques ». Des réformes qui ont été couronnées « par une révision profonde et substantielle de la Constitution ayant donné naissance à la Haute instance indépendante de surveillance des élections ». « Cette structure a surtout pour engagement de consolider la souveraineté du peuple exprimé à travers la voie de l’urne », a-t-il encore ajouté. Il rappellera en outre que la HIISE tient sa légitimité et sa crédibilité du contenu de l’article 149 de la Constitution qui rehausse son rôle au rang « de cadre politique et juridique le mieux adapté pour garantir la transparence et la crédibilité des élections ».

C’est une neutralité garantie aussi à travers l’indépendance juridique et financière de cette même instance et le caractère impartial et non partisan de ses 410 membres. M. Abdelwahab Derbal considère en outre que « l’intérêt qu’accorde le Président de la République quant à doter la HIISE d’un climat idoine et toutes les conditions matérielles qui sont nécessaires pour réussir sa mission, certifie d’une volonté manifeste de la part des hautes autorités du pays quant à poursuivre avec détermination le processus de réformes et ancrer plus de transparence dans la gestion des affaires publiques ainsi qu’une crédibilité dans l’organisation des élections ». « La HIISE aura ainsi à renforcer le lien de confiance entre les Algériens et leur gouvernants, garantir plus de stabilité au pays et consacrer une nouvelle ère de respect du choix des électeurs et de promotion du multipartisme », affirme encore M. Derbal invitant les autorités et tous ceux qui sont intéressés par les élections à se mobiliser énergiquement pour les prochains rendez-vous des urnes, qu’il faudra réussir efficacement et dans un climat « apaisé et responsable ».

M. Abdelwahab Derbal à El Moudjahid : « L’autonomie financière, un des gages de l’indépendance de la HIISE »

La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) vient de connaître sa première réunion officielle, en votre qualité de président, pourriez-vous nous faire part des actions prioritaires qui seront engagées dans l’immédiat ?

Effectivement, l’on ne peut que se féliciter de l’installation officielle de la Haute instance indépendante de surveillances des élections. J’exprime à ce propos mon souhait que cette instance va nous permettre, tous ensemble, d’apporter une valeur ajoutée pour notre pays. Ensemble, cela inclut non pas uniquement les membres de la HIISE, c'est-à- dire les magistrats et les autres compétences qui la composent mais aussi tous nos partenaires que sont les autorités publiques, les partis politiques, la presse et la société civile et tous nos concitoyens. Quant à cette première réunion officielle, c’est pour nous le début de l’accomplissement de nos obligations édictées et bien définies dans la loi organique relative à la HIISE. Nous devons donc achever ce processus d’installation qui comprend l’établissement de notre règlement intérieur, la désignation du comité permanent, de même que le partage des missions et donc aussi la désignation des membres qui auront à se déployer à travers les wilayas. Nous avons tout un travail à accomplir pour toute la semaine à venir.



Pourrions-nous en savoir plus justement sur ce travail qui s’annonce, comme vous le dite, très intense ?

Désolé, mais je ne peux en dire plus. Mais avec les autres membres de la HIISE, nous allons tenir des concertations à huis clos pour mieux nous organiser. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que, d’une part, vous en tant que presse, vous êtes nos partenaires et qu’au moment opportun, vous serez régulièrement impliqués dans nos actions. D’autre part, nous entamerons notre travail sur le terrain au lendemain de la convocation du corps électoral par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika



L’autonomie financière de la HIISE est-elle une preuve de son indépendance ?

Bien sûr, si l’on n’est pas autonome financièrement, c’est qu’on n’est pas indépendant comme instance. Cette autonomie financière, et en plus de l’obligation de la loi qui le souligne clairement, je pense qu’il va de soi avec la mission de la HIISE et même sa raison d’être. Nous avons œuvré avec beaucoup de neutralité et cette disposition d’autonomie financière est le gage de notre indépendance.

Propos recueillis par K. A.