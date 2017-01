Le recyclage des déchets spéciaux constitue une préoccupation majeure : Que faire des 300.000 tonnes/an ?

Peu suffisamment recyclés, les déchets industriels peuvent être utilisés comme une source d’énergie électrique et pour produire la chaleur dans les cimenteries à travers un procédé appelé «co-incinération» ou valorisation énergétique.

Près de 300.000 tonnes de déchets spéciaux sont générées annuellement, soit un potentiel important à exploiter. Ce chiffre avancé par le directeur de la politique environnementale industrielle au ministère des Ressources en eau et de l’Environnement, Karim Baba, renseigne sur l’importance du recyclage, très faible de nous jours, de ces matières, constituant une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Le développement des activités liées à ce créneau, a-t-il expliqué, peut contribuer à augmenter les exportations hors hydrocarbures. Présentant de leur composition ou de leurs propriétés, un danger pour la santé humaine ou pour l’environnement, ces produits doivent subir un ensemble de traitements appropriés pour en réduire la toxicité et le risque de contamination. Ils nécessitent des filières spécifiques de collecte, transport, traitement, recyclage et élimination. Les déchets industriels, souffrant eux également de manque de recyclage, peuvent aussi être utilisés comme une source d’énergie électrique et pour produire la chaleur dans les cimenteries à travers un procédé appelé «co-incinération» ou valorisation énergétique. À ce sujet, il y a lieu de souligner qu’un projet-pilote a été réalisé par le ministère de l’Environnement avec le groupe français Lafarge. Une deuxième expérience avec le Groupe industriel public des ciments d’Algérie (Gica) est en vue. Les différents participants au 1er Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets industriels ont relevé la nécessité d’encourager l’investissement dans les nouvelles activités et la création de nouvelles entreprises dans ce domaine. Une quinzaine de textes d’application et un Plan national de gestion des déchets spéciaux (Pnagdes) ont été mis en place pour organiser la collecte, le transport et le traitement de ces déchets issus principalement des activités industrielles. Un autre Pnagdes est en cours d’élaboration pour donner une vision économique à la gestion des déchets et inciter les industriels à investir dans ce créneau. S’ajoute la stratégie mise en place pour sensibiliser contre le dépôt anarchique des déchets, la promotion des métiers liés à la gestion des déchets industriels et la mise en place de filières de collecte et de valorisation. Mais cela ne peut suffire sans l’implication de tous les maillons concernés. Concernant les huiles usagées, on précise que Naftal, ainsi qu’une dizaine d’opérateurs privés activent dans leur collecte et les exportent vers le Danemark et la Grèce, deux pays qui possèdent des unités de régénération de ces produits pour les mettre une deuxième fois sur les marchés. «Il y a cinq opérateurs qui sont même intéressés par la régénération de ces huiles en Algérie et attendent les agréments du ministère de l’Énergie», avait souligné M. Baba. Le recyclage des pneus usagés, la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques constituent, également, des créneaux porteurs.

Fouad Irnatene