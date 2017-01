Rythme d’inflation annuel : 6,4% à décembre 2016

Le rythme d’inflation annuel s’est établi à 6,4% jusqu’à décembre 2016, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

Le rythme d’inflation en glissement annuel jusqu’à décembre 2016 représente l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur la période allant tout au long des douze (12) mois de 2016 par rapport à ceux de 2015. S’agissant de l’évolution mensuelle, qui est l’indice brut des prix à la consommation en décembre 2016 par rapport à novembre 2016, elle a été de 0,19%, résultant essentiellement de l’augmentation des prix des produits alimentaires (+0,13%) et des biens manufacturés (+0,34%).

Quant à la variation annuelle des prix à la consommation, c’est-à-dire la croissance des prix en décembre 2016 par rapport à décembre 2015, elle a enregistré une hausse de près de 7%. Par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont augmenté de 4,3% en décembre 2016 par rapport au même mois de 2015 (3,7% pour les produits agricoles frais et 4,91% pour les produits agroalimentaires).

Concernant l’habillement et chaussures, les prix ont grimpé de 13,7% entre les deux périodes de comparaison, alors que ceux des meubles et articles d’ameublement ont haussé de 5,2%.

Concernant les prix relatifs aux logements et charges y afférentes, ils ont connu une croissance de 5,81%, tandis que pour les transports et communications, les prix se sont renchéris de 13,14% en décembre 2016 par rapport à un an plus tôt. Pour les prix relatifs à la santé et hygiène corporelle, ils ont aussi augmenté de 5,7%, indique l’ONS. Seuls les prix liés aux loisirs, culture et éducation ont enregistré une baisse qui a été de l’ordre de 6,07%. Pour rappel, la Loi de finances 2016 a prévu une inflation de 4%.