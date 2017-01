Grand Angle : Risque d’exacerbation

lUne semaine après la tenue à Paris de la conférence ministérielle sur la relance du processus de paix au Moyen Orient et à l’issue de laquelle quelque 70 pays ont solennellement réitéré dans le communiqué final , leur engagement en faveur des deux Etats israélien et palestinien, tout en avertissant qu’ils ne reconnaîtraient pas d’actions unilatérales qui menaceraient une solution négociée, Israël vient d’assener une nouvelle preuve de son refus à se plier à toute requête internationale. En effet, hier a été donné le feu vert définitif à la construction de 566 logements dans trois quartiers de colonisation dans el Qods-Est. Une décision qui foule au pied la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU du 23 décembre dernier. C’est dire que si les Palestiniens s’étaient félicités des conclusions de la conférence de Paris, ils avaient aussi vu juste en affirmant par la voix du numéro deux de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erakat, qu’il était « temps d’arrêter de traiter avec Israël comme un pays au-dessus de la loi et de le rendre responsable des violations systématiques des conventions internationales et des droits de notre peuple ».La communauté internationale doit définitivement prendre conscience qu’Israël ne veut pas de la paix, et refusera , au prétexte que telle ou telle autre tentative est « artificielle » et qu’elle émane de « personnes hors du Proche-Orient » de s’engager dans un réel processus de négociations devant conduire à la création de deux Etats. De plus, l’outrecuidance de Tel Aviv ne peut qu’aller crescendo après le changement intervenu à la tête de l’administration américaine. Car, et le ton semble avoir été donné, l’avènement de Donald Trump à Washington augure d’un durcissement des positions israéliennes et de jours plus durs pour les Palestiniens, d’autant que ce dernier avait fait part de son intention de reconnaître el Qods comme capitale d’Israël où il compte transférer l’ambassade américaine. Revigoré par ce soutien, Tel-Aviv ne peut donc que faire montre à l’avenir que d’intransigeance. Le feu vert définitif à la construction de 566 logements dans trois quartiers de colonisation dans el Qods-Est, a été donné dans la foulée de l’investiture du successeur de Barack Obama. Il est à craindre que cette présidence soit porteuse d’autres nouvelles tout aussi alarmantes pour la région.

Nadia. K