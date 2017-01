Election de Donald Trump : Manifestations monstres dans le monde

Bonnet rose sur la tête, plus de deux millions de personnes, femmes surtout, ont participé samedi aux Etats-Unis aux "Marches des femmes" organisées pour la défense des droits civiques et contre le président républicain Donald Trump, et de nombreux rassemblements ont également eu lieu à travers le monde. Un demi-million de manifestants à Los Angeles selon la police, la même chose à New York, plus d'un million à Washington selon les organisateurs, et des centaines de milliers à Chicago, Dallas, San Francisco, St Louis, Denver, Boston et dans des dizaines de villes américaines: le succès a dépassé les espérances des marcheuses et marcheurs, une démonstration de force qui illustre les fractures persistantes de la société américaine face au 45e président, investi vendredi. Les autorités de la capitale ont pour règle de ne pas communiquer d'estimations de foules, afin d'éviter toute polémique.

La seule façon de les estimer est de comparer les photos aériennes, qui montrent que l'investiture du républicain n'a rassemblé que quelques centaines de milliers de personnes, indiscutablement moins que pour Barack Obama en 2009. Mais l'image du jour samedi restera la marée humaine qui a envahi le centre de la capitale, dans une atmosphère bon enfant où les poussettes étaient nombreuses. Selon les organisateurs de la "Marche des femmes" à Washington, un million de manifestants ont battu le pavé, un chiffre qui n'a pas été confirmé indépendamment. Nombre de marcheurs venaient de Washington ou de sa banlieue, un bastion démocrate. Beaucoup ont fait le déplacement motivés par la peur que Donald Trump nomme un nouveau juge conservateur à la Cour suprême, ce qui pourrait conduire un jour à la remise en cause du droit à l'avortement. Mais les slogans incluaient aussi la tolérance pour les minorités, l'accès à la contraception et la défense du planning familial, la protection de l'environnement, l'accueil des réfugiés...Visiblement débordés par le succès, les organisateurs n'ont pu empêcher les manifestants d'envahir pacifiquement des rues autour de la Maison Blanche, hors de l'itinéraire prévu, aux cris de "Hey hey, ho ho, Donald Trump doit partir!" ou "Nous sommes le suffrage populaire". Une partie du centre-ville autour de la résidence du président a été complètement paralysée pendant plusieurs heures, avec des véhicules bloqués au milieu de la chaussée. La marche a été l'une des plus grandes manifestations de l'histoire de la capitale, qui n'a voté qu'à hauteur de 4% pour le républicain en novembre. Plus de 600 marches avaient également été annoncées dans le monde. A Londres, 100.000 personnes ont défilé selon les organisateurs. Ils étaient aussi des milliers à Sydney, 7.000 à Paris, 4.000 à Amsterdam, 2.500 à Genève, 2.000 à Montréal, plus de 1000 à Mexico, près d'un millier à Tel-Aviv, et des centaines à Berlin, Barcelone, Rome ou encore Prague. Donald Trump s'en est pris samedi avec véhémence aux médias, accusés d'avoir menti sur l'estimation du nombre de personnes ayant assisté à sa prestation de serment. "Honnêtement, cela avait l'air d'un million et demi de personnes, cela allait jusqu'au Washington Monument", a-t-il affirmé, contre toute évidence, à l'occasion d'une visite au siège de le CIA. "Je regarde cette chaîne de télévision, et ils montraient des pelouses vides et parlaient de 250.000 personnes", a-t-il encore dit. "C'est un mensonge", a-t-il poursuivi. Evoquant sa "guerre" en cours contre les médias, le 45e président des Etats-Unis a affirmé que les journalistes faisaient partie "des êtres humains les plus malhonnêtes de la terre". Lors de sa visite au QG de l’agence de renseignement, le président américain a assuré aux employés de la CIA qu'il était "à 1.000%" derrière eux, tentant d'apaiser la polémique née de ses propos très critiques à l'encontre de l'agence de renseignement avant sa prise de fonction. "Je suis complètement avec vous (...) Je vous aime, je vous respecte", a-t-il déclaré.

M T et agences