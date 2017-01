Gambie : Yahya Jammeh s'exile

L'ex-président gambien Yahya Jammeh a quitté son pays samedi soir pour s'exiler en Guinée équatoriale via la Guinée, après avoir cédé le pouvoir à Adama Barrow, mettant fin à six semaines de crise politique et déclenchant des manifestations de joie à Banjul.

Dans une déclaration lue en son nom samedi soir sur la télévision d'Etat GRTS, l'ex-président a souhaité bon vent à son successeur, élu le 1er décembre mais dont il avait contesté la victoire après l'avoir félicité dans un premier temps. A la demande de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), Adama Barrow est accueilli depuis le 15 janvier à Dakar, au Sénégal voisin, où il a prêté serment jeudi dans l'ambassade gambienne. Dans sa déclaration, M. Jammeh a invité "le président Barrow à rentrer immédiatement" pour exercer ses fonctions "de président, chef de l'Etat, chef de l'armée". En apprenant que Yahya Jammeh avait effectivement quitté la Gambie, des habitants de Banjul sont sortis dans les rues, manifestant leur joie, notamment à Grand Banjul (banlieue), selon des correspondants de presse. Ce départ a été obtenu à l'issue d'une médiation conduite par les présidents, mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et guinéen Alpha Condé, mandatés par la Cédéao. Dans un communiqué, M. Condé "s'est félicité de l'issue heureuse de la crise en Gambie, qui a permis par le dialogue d'éviter un bain de sang". Dans une déclaration commune publiée peu après le départ de l'ex-président, la Cédéao, l'Union africaine et l'Onu ont annoncé garantir les droits de Yahya Jammeh, y compris à revenir dans son pays, saluant sa "bonne volonté" pour parvenir à un dénouement pacifique de la crise. Selon la CEDEAO, le nouveau président Adama Barrow sera installé en Gambie après la sécurisation de la capitale Banjul et du territoire gambien par les forces de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l’Ouest. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain De Souza a précisé que "le président Adama Barrow souhaite rentrer rapidement à Banjul. La stratégie veut qu’on puisse sécuriser Banjul et l’ensemble du pays, avant que le président Adama Barrow ne puisse s’installer", a-t-il dit, lors d’une conférence de presse. Marcel Alain De Souza a annoncé qu’une bonne partie des troupes de la CEDEAO était déployées hier à Banjul pour sécuriser la capitale et le territoire gambien. M. De Souza a fait savoir que les troupes seront immobilisées en Gambie pendant un certain temps, pour que la CEDEAO puisse "s’assurer que le calme est vraiment revenu et qu’il n’y a pas d’actes de sabotage et que la sécurité est bien faite".

