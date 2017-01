Le Coin du copiste : Le roman au théâtre

Il fait beau sur Alger-Centre, les moyens de locomotion sont légion et le théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) s’est mis sur son trente et un et dispose de tous les moyens logistiques pour assurer de grands spectacles… De bonnes circonstances pour trouver l’évasion au père des arts, seul bémol, voire échec ; l’absence du public. Hormis les festivals qui drainent un grand public constitué, faut-il le rappeler, de spécialistes et de troupes participantes, les Algériens continuent à bouder le théâtre. Mettant de côté le manque de communication, maillon faible des institutions théâtrales, les passionnés de cet art mythique manifestent souvent la médiocrité de certaines œuvres présentées, et dans lesquelles ils ne peuvent s’identifier. Première variable, la langue arabe classique, dont certaines pensées profondes qu’exige la dramaturgie est incompréhensible pour beaucoup d’Algériens. Il faut dire aussi que le théâtre de l’absurde, en vogue ces dernières années notamment pour les théâtres régionaux de l’est du pays, fait fuir les passionnés du théâtre. Avec certains amoureux de ce genre de réflexion, il faut une parfaite maîtrise esthétique et dramaturgique, une finesse de l’ensemble des comédiens et beaucoup d’ingéniosité de la part du metteur pour présenter une œuvre attrayante tout en véhiculant les dédales philosophiques de ce genre. Sinon, l’Algérien a prouvé sa préférence pour le théâtre populaire, notamment la comédie, le burlesque et la satire. Il faut rappeler aussi enfin qu’une flagrante ingratitude vis-à-vis des anciens romanciers algériens est constatée au quatrième art. Certains metteurs en scène choisissent la facilité d’adapter une œuvre universelle et ne font pas l’effort d’adapter un roman algérien. Les œuvres des grands dramaturges algériens tels Abderahmane Kaki, Abdelkader Alloula, Kateb Yacine ou Azzedine Medjoubi sont repris, cependant, d’excellents romans algériens feront de bonnes adaptations au théâtre, chose dite à maintes reprises par le ministre de la Culture, afin de bâtir un socle théâtrale algérien comme l’ont fait les susdits prédécesseurs, mais aussi, pour rendre hommage aux hommes de lettres algériens qui ont beaucoup écrit dans des circonstances pas souvent faciles.

Kader B.