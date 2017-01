Exposition photographique sur les couples mixtes : Dépasser les tabous

L’artiste Aurore Vinot a dévoilé l’objectif de l’exposition photographique abritée à Dar Abdellatif à Alger, intitulée « Makeda-Mixed Couples « qui fait allusion avec des photos en noir et blanc, à la mixité dans les relations sentimentales entre les couples mixtes dans le monde. Elle indiquera que le but de « toutes ces histoires, vécues comme très atypiques, cherchent à dépasser les tabous et à faire triompher le lien sentimental «. Dans une rencontre avec cette artiste, en marge de sa conférence de presse, elle a fait savoir que le but initial de son projet vise à retracer l’histoire des couples mixtes dans le monde, des couples qui n’appartiennent pas au même environnement et ne partagent pas les mêmes origines, elle rappellera que cela ne date pas d’aujourd’hui, citant l’exemple de la reine Makeda avec le roi Salomon et d’autres cas de ce type passés à la postérité. Selon Aurore Vinot, son travail explore les conventions sociales et analyse les états d’esprit d’une société sur la mixité. « Par un lien, unissant la France et l’Algérie, j’ai décidé de réaliser mes premiers clichés de couples mixtes que j’affectionne tant «.

L’artiste, qui a exposé une quarantaine de photos en noir et blanc de couples mixtes et des photos sur Alger et Oran, ajoutera que les histoires se créent dans des îlots interdits auxquels « je ne peux pas accéder facilement «. De plus, « les chroniques interculturelles soulèvent des modes de fonctionnement marginaux. Elles expriment parfois des préjugés et des peurs ancrées profondément autour de la différence».

L’interculturalité, le grand écart

Selon l’artiste Aurore Vinot, l’interculturalité est souvent perçue comme un grand écart en Algérie, ajoutant que « mes clichés sont ponctués d’anecdotes que les protagonistes me livrent pendant les interviews «. Au-delà des images, « je recueille ces sensations qui sont des tranches de vie «. Elle a ajouté que l’appartenance à différentes villes provoque beaucoup de questionnements. On doit, sans cesse se définir et se redéfinir après chaque voyage et chaque mouvement entre deux sphères culturelles aux codes si différents.

Hamza Hichem