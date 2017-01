M. Azzedine Mihoubi installe six groupes de travail : Un système national de gestion théâtrale

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a réuni hier, au palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger, les directeurs des institutions théâtrales de tout le pays afin d’évaluer la situation du théâtre en Algérie, ainsi que pour constituer six groupes de travail, chargés de mettre en œuvre une feuille de route pour élaborer un système national de gestion théâtre.

En présence de la plupart des directeurs de théâtres régionaux, au nombre de 17, ainsi que du directeur du théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, Mohamed Yahiaoui, la réunion a été l’occasion pour ouvrir un franc débat sur la situation du théâtre en Algérie, ses problèmes, ses préoccupations et ses perspectives. Azzedine Mihoubi a installé six groupes de travail constitués de directeurs de théâtre et d’un représentant de tutelle pour chaque groupe. Le premier groupe aurait pour mission la révision de la loi fondamentale du théâtre, d’autres groupes seront chargés de proposer des suggestions relatives au financement, distribution, production, formation et enfin du contenu des œuvres. Cette plateforme de proposition serait publiée à l’opinion publique pour faire le sujet d’un débat avec les hommes de théâtre afin de conclure avec un document final pour la gestion du théâtre selon les dires du ministre. « Nous espérons travailler avec rigueur et dans les plus brefs délais afin de finir le travail avant la journée du théâtre au 27 mars. Cette date serait le lancement de l’année du théâtre à Mostaganem «, a déclaré le ministre. La réunion des responsables du quatrième art en Algérie a été l’occasion d’aborder plusieurs problématiques de la pratique théâtrale. Azzedine Mihoubi a appelé les acteurs du théâtre à proposer des initiatives et à chercher le financement des projets, il a réitéré en outre la volonté de son maroquin d’accompagner les hommes de théâtre, de trouver un cadre juridique des coopératives théâtrales dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses.

Azzedine Mihoubi a appelé à la nécessité de donner un nouveau souffle à la gestion théâtrale. « Les théâtres en Algérie sont devenus des administrations et les artistes des employés, ce qui est totalement inadmissible. Le théâtre doit être une institution productive qui répond aux besoins de la société «, a-t-il noté. Au sujet du texte littéraire algérien, le premier responsable de la culture en Algérie a appelé les assistants à placer en priorité la mise en scène du texte algérien et l’adaptation de nos auteurs avant de se tourner aux dramaturges étrangers. « Adapter Shakespeare est une bonne idée, mais c’est un exercice facile. Nous devons adapter d’abord nos dramaturges et encourager le texte national. Plus de cent romans algériens ont été édités en 2016, on trouve forcément une dizaine qui feraient objet d’une bonne adaptation théâtrale «, a-t-il fait savoir avant d’appeler à rompre les pratiques de favoritisme pour le choix des textes et des metteurs en scène.

L’interlocuteur a par ailleurs mis en avant la nécessité de veiller à ce que chaque œuvre théâtrale soit distribuée dans plusieurs villes. « La réussite d’une pièce de théâtre revient au nombre de sa présentation. Certains théâtres organisent seulement cinq à dix présentations et passent à d’autres projets. Ces pratiques doivent cesser «, a-t-il martelé. En sus de l’obligation de donner la chance aux jeunes, Azzedine Mihoubi a indiqué que le théâtre universitaire et le théâtre scolaire feront l’objet d’une palette de projets à l’avenir. Un débat enrichissant a eu lieu après l’allocution du ministre où responsables et hommes de théâtre ont proposé des solutions et suggestion pour la promotion et l’épanouissement du quatrième art en Algérie.

Kader Bentounès