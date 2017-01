Regard : à ne pas rater !

C’est certainement un invité spécial, de marque même, pour beaucoup d’Algériens qui l’attendent avec impatience. Sa « visite », d’ailleurs ne fait que des heureux, notamment avec le dernier choc pétrolier dont on voit les prémices, tous les jours que Dieu fait, sans oublier les lourdes conséquences sur le pouvoir d’achat. Les soldes d’hiver sont là et ce sont les petites bourses qui se frottent les mains, espérant que la roue de la fortune tourne en leur faveur, cette fois, pour trouver, en ces jours « bénis », chaussure à leurs pieds, sans se faire ruiner, revenir bredouille ou encore renoncer carrément à leur projet. Le consommateur a toutes les raisons d’attendre cette bouffée d’oxygène, deux fois, par an, histoire d’échapper à l’inévitable gymnastique, la longue liste des priorités faite et refaite, annulée, à la dernière minute pour des raisons de budget. Les soldes font tourner la tête, comme d’habitude, aux Algériens, aux amateurs du shopping surtout, en quête d’opportunités qui tiennent compte du critère qualité/prix. Chose pas toujours facile, en dehors de la période des soldes. En fait, depuis quelques jours, les yeux sont braqués sur les devantures de vitrines qui annoncent, de loin, la bonne nouvelle aux passants. Faire des courses ou tout simplement le lèche- vitrines procure de la joie. C’est un immense plaisir de se payer ce qu’on veut, à moindre coût. Dommage que ça n’arrive pas souvent. Mais bon, l’essentiel c’est de ne pas manquer ce rendez-vous crucial, à plus d’un titre. L’heure n’est certainement pas à la paresse, encore moins, à l’hésitation. Rater les trois démarques, est insensé, inadmissible. C’est une grosse bourde, à éviter absolument, si on veut faire de bonnes transactions, désormais, à portée de main, avec tous ces rabais très significatifs qui font sortir les yeux de leurs orbites. Les soldes, une nouvelle culture certes, qui s’installe, chez-nous, fait bel et bien le bonheur des familles, à condition, bien entendu, de ne pas rater la première démarque pour pouvoir faire le bon choix, sans tomber dans le piège des ruptures de stocks. C’est vrai que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. A méditer!

Samia D.