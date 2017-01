Sétif : Saisie de 259 quintaux de «Chema»

Les services du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif viennent une fois encore de frapper fort en procédant au démantèlement de 3 ateliers dissimulés de fabrication de tabac à chiquer et la saisie d’une quantité de 259 quintaux de « Chema ». Cette importante action qui est à mettre à l’actif des éléments de la brigade de Rasfa, à quelques 50 km au sud du chef lieu de cette wilaya, et qui porte sur 4 opérations séparées, s’inscrit dans le cadre des activités dissuasives et de prévention, tendant notamment à préserver l’économie nationale, protéger la santé du citoyen et livrer ainsi une lutte implacable à l’évasion fiscale et l’écoulement de produits issus de la contrefaçon.

Agissant suite à une information faisant état de l’existence dans la commune de Rasfa d’ateliers dissimulés faisant dans la fabrication de « chema » contrefaite, les services de la gendarmerie nationale mettent en place un dispositif d’investigations et parviennent, suite à l’enquête diligentée, à trouver les lieux où étaient installés ces ateliers. L’autorisation de perquisitionner permettra ensuite aux éléments de la brigade de la gendarmerie de Rasfa, sous la conduite du chef de brigade, d’opérer à une fouille au niveau des domiciles des suspects B.M.B.A, B.Y et B.B, où ils découvriront en effet une importante quantité de «chema» contrefaite, ainsi que divers outils traditionnels permettant de transformer et fabriquer ce produit.

La poursuite de l’enquête fera ressortir en outre que ces personnes ne disposaient d’aucune autorisation pour l’exercice légal de cette activité, poursuit le communiqué du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif, estimant le montant de la marchandise saisie à 2 milliards 670 millions de centimes.

F. Zoghbi