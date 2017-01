Soldes d'hiver : Réel engouement

Annoncés depuis mercredi dernier, les soldes d’hiver connaissent un réel engouement à Alger, principalement les grands centres commerciaux où de nombreuses marques sont présentes.

On aurait cru, vu l’austérité annoncée par la loi de finances-2017, que les dépenses des ménages algériens seraient touchées en ce début d’année… que non !

Le lancement des soldes d’hiver, le 18 janvier dernier, a drainé les foules, principalement au niveau des grands centres commerciaux où de nombreuses franchises sont présentes, au grand bonheur des amoureux du shopping. La période des soldes d’hiver est lancée. Elle a débuté le 18 janvier et s’étalera sur six semaines. Sous d’autres cieux, ces périodes de soldes constituent un véritable événement national préparé et régenté avec sérieux et rigueur. Chez nous, ces pratiques ont pris du temps pour entrer dans les habitudes et les mœurs commercials de nos professionnels et des consommateurs. Aujourd’hui même si ces derniers restent sceptiques quant à la véracité des rabais sur les produits, ils se déplacent néanmoins en grands nombres pour pouvoir profiter des offres alléchantes annoncées sur les vitrines, des démarques allant de 10 % à 70%. Pour ce jeudi, deuxième jour des soldes, le centre commercial de Bab Ezzouar affichait complet. Les boutiques d’articles de sports sont envahies littéralement par les hommes, jeunes et moins jeunes. Les commerces de vêtement pour femmes ne désemplissaient pas aussi. Les clients, se déplaçant d’étales en étales, faisaient mille et un calculs pour comparer les prix affichés avec réduction avec les anciens, dépliant et repliant les vêtements quelque peu malmenés. « J’attend que la boutique se vide un peu pour pouvoir entrer et voir de plus prés », nous répond un jeune à la question de savoir s’il compte réellement acheter. Dans un magasin de prêt-à-porter pour hommes qui vend de grandes marques, on nous explique que le niveau de la démarque dépend de la valeur du produit. « Si le vêtement est cher, on ne consent pas une baisse très importante. Je ne peux pas baisser de moitié le prix d’un costume coutant 30.000 ou 45.000 DA, mais je consens des soldes importantes sur des fins de série, des chemises surtout, mais aussi des chaussures. » Des chemises au prix de 3.500 DA sont cédées à 2.400, soit -30% du prix. Si ça reste élevé comme prix pour le commun des Algériens, c’est quand même une aubaine pour les amateurs de grandes marques. Dans un autre magasin, on ne dépasse pas les -40% : «Déjà que le commerce s’est véritablement ralenti ces derniers temps, on ne peut pas se permettre de baisser sensiblement nos prix et sur tous les produits.» Néanmoins, notre interlocuteur se dit satisfait des soldes car ils ont boosté les ventes qui, généralement, se tassent durant le mois de janvier. Un autre vendeur dira qu’il est aussi utile «de solder pour renouveler nos collections. Il n’est pas intéressant de garder les invendus en stock, la mode évolue et ce qui n’a pas été vendu aujourd’hui a moins de chance d’être vendu demain au même prix. Donc autant solder pour se réapprovisionner».



60 autorisations délivrées à Alger

Il faut dire que les commerçants s’emmêlent un peu les pinceaux entre soldes, promotion et réduction. Pourtant, depuis juillet 2006, date à laquelle le décret régulant les soldes a été promulgué, cette pratique ne peut plus exister en dehors des périodes légales. Désormais, les commerçants peuvent solder leurs marchandises sous certaines conditions édictées par le décret, six semaines durant lesquelles les commerçants sont en devoir de le signaler à travers des affiches publicitaires sur la devanture de leurs magasins. On constate ainsi des vitrines surchargées de rabais allant de 10 à 80 % de réduction sur les articles proposés. Cette année, c’est particulièrement visible, «car les commerçants appliquent plus sérieusement la réglementation en vigueur concernant cette pratique», nous dira M. Karim membre d’une association de protection des consommateurs. On précisera que pour cette année, la DCP a fourni près de 60 autorisations aux commerçants voulant pratiquer les soldes. Il faut savoir qu’ils ne sont nullement obligatoires, les commerçants sont libres de choisir de pratiquer, ou non. Toutefois, ceux qui optent pour les soldes doivent au préalable demander l’autorisation à la Direction du commerce de la wilaya d’Alger. Sur les grandes artères de la capitale, la majorité des commerçants interrogés ont exprimé leur satisfaction et leur intérêt pour l’organisation des soldes. D’ailleurs, beaucoup ont déposé leur dossier auprès de la Direction du commerce de la wilaya d’Alger et ont l’autorisation le jour même de dépôt, disent la plupart d’entre eux. Certains affirment avoir pratiqué plusieurs fois par an les soldes avant cette réglementation : «Ce n’était pas vraiment des soldes, mais des promotions pour liquider certains produits, surtout en fin de saison.» Mais ils se réjouissent qu’il y ait enfin une réglementation qui les aide à prendre la décision de baisser les prix. Ils aussi auraient souhaité cependant, de la part des pouvoirs publics, une plus grande publicité sur le lancement des soldes.



Fermeture des magasins faute de publicité mensongères



Véritables soldes ou simples rabais ? Cette question, beaucoup se la posent. Les doutes persistent chez beaucoup de clients sceptiques devant les annonces de rabais, allant jusqu’à 70% et 80%. Certains soupçonnent les commerçants d’augmenter les prix des articles avant de consentir à le baisser. Les gérants des magasins que nous avons visités rassurent, quant à eux, qu’«il y a effectivement des réductions substantielles de prix». Ils en veulent pour preuve le respect de leurs engagements, les visites inopinées des services de la direction du Commerce à qui ils ont transmis les anciens et les nouveaux prix. «Peut-être qu’auparavant, lorsque chacun décidait des soldes quand bon lui semblait, il y avait une raison de douter, mais maintenant, croyez-moi, nous avons tous intérêt à baisser les prix pour renouveler nos stocks et éviter que des marchandises déclassées par la nouvelle mode ne nous restent sur les bras», rassure un responsable. Pour une autre vendeuse, c’est aux clients fidèles de juger : «Nos clients savent que nos soldes sont réels et que nous ne trichons pas, des contrôles inopinés sont pratiqués dans les magasins concernés par les soldes afin de vérifier les prix, mais aussi l’ancienneté des articles mis en vente, dont la date d’achat ne doit pas être inférieure à 3 mois. L’enquêteur peut et doit exiger la facture d’achat pour faire les vérifications d’usage.» Des procès-verbaux sont dressés aux commerçants qui pratiquent les soldes sans autorisation, de même ceux qui n’affichent pas les anciens prix avec les nouveaux. Les sanctions pour ce genre d’infractions peuvent aller jusqu'à la fermeture du magasin, et ce, pour publicité trompeuse conformément à la loi 04/02 du 23 juin 2004, relative aux modalités d'exercice d'activités commerciales.

Il faut rappeler que les derniers soldes d’hiver 2016 ont connu un vrai engouement, principalement au niveau des grands centres commerciaux où de nombreuses marques sont présentes et dispensent de faire du voyage-shopping à l’étranger.

L’édition 2016 a été particulièrement appréciée par les commerçants et aussi par les consommateurs. L’austérité annoncée par la loi de finances 2017 aura-t-elle un effet dissuasif en matière d’achats pour cette année? Apparemment non, car de nombreux Algériens des classes moyennes aussi n’ont pas raté l’ouverture de la session.

Farida Larbi