Dans la lucarne : On n’a pas les cartes en main

Il faut dire que les Verts ont atteint ces derniers temps un niveau que le monde du football leur envie. La jalousie finie par « tuer » tout ce qui bouge. Le capital laissé par Halilodzic, et notamment cette qualification historique en huitièmes de finale d’un mondial, a fondu comme

« beurre au soleil ». On est redevenu, par le temps et la gabegie des uns et des autres, une équipe quelconque. Pourtant, nous possédons en notre sein des joueurs, à priori, pouvant jouer au haut niveau européen. Et ce n’est pas juste pour la frime ou des paroles en l’air. Les grands spécialistes peuvent le dire, et ils l’ont dit. Il faut dire, comme l’avait affirmé un observateur, les conditions du jeu de l’Europe et de l’Afrique sont diamétralement opposées. C'est-à-dire qu’on ne peut même pas les comparer tellement ils sont différents. En Afrique, surtout au plan physique, tout est spécial. Si les autres équipes africaines participent à cette CAN comme des poissons dans

l’eau, ce n’est pas le cas de nos représentants qui éprouvent les pires difficultés à se mouvoir comme il le faut sur le terrain. Après déjà deux sorties dans cette coupe d’Afrique, ils n’ont pas encore remporté le moindre match et ce, malgré le fait qu’ils possèdent le potentiel technique nécessaire pour surclasser leurs adversaires, considérés de loin comme des quantités négligeables. Néanmoins, sur le rectangle vert, il n’y avait point de différence de niveau. On peut même dire que sur le plan des moyens physiques, on était à « un poil » en dessous de nos opposants qui étaient presque dans leurs jardins en courant sans haleter. Ce qui nous prouvait qu’ils avaient bien un énorme potentiel d’avance sur nous. Le côté technique ne peut remplacer les capacités physiques sur un terrain de football. Et cela tout le monde le sait, mais on ne veut pas le reconnaître. En dépit du fait que nous possédons les meilleurs joueurs d’Afrique dont notre Ballon d’or, dont Riadh Mahrez, on n’a pas réussi à faire trembler tout le monde. Ayant constaté que nous ne détenons pas le potentiel physique pour faire le vide, nos adversaires ne nous craignent plus. Ils se remontent même le moral et leur handicap contre nous. Une évidence banale, eu égard au fait que nos capés n’ont rien fait pour relever le défi. Par les temps qui courent, il s’agit d’un défi que nous devons relever coûte que coûte. Il y va de notre Ranking FIFA et aussi notre standing en Afrique. On ne doit en aucun cas revenir en arrière ou battre en retraite, même si, comme l’affirment les spécialistes de la balle ronde africaine, le football du continent a profondément changé, et progressé en même temps, et le plus faible d’hier est devenu le plus fort aujourd’hui. Le nivellement par le bas n’est plus une vue de l’esprit. Par conséquent, on doit retrousser les manches et ne plus toiser les autres comme si nous étions les éternels meilleurs. La grande équipe de la Mannschaft qui a remporté haut la main le Mondial brésilien (7 à 1) contre le pays organisateur n’a pas réussi à remporter l’Euro-2016 organisé par la France. Il est finalement revenu au Portugal de Cristiano. Pour rester au haut niveau, il faut toujours travailler, être au top. Les autres ont bien compris que seul le travail assidu paye en fin du compte. Devant cette équipe du Sénégal qui est, après deux matches, redevenue coriace, il faudra sortir l’artillerie lourde. Pour bien figurer contre cet ensemble que nous avions battu lors de la précédente CAN sur le score de (2 à 0) dont un somptueux but de Bentaleb, il faudra mettre le paquet, sortir le grand jeu. Après deux contre-performances, on ne peut pas se permettre de «tirer à blanc». L’heure des grands exploits a sonné. Et le «maigre» espoir, qui existe encore pour la qualification, doit être exploité avec force et abnégation. Il n’y a pas d’autres alternatives si on ne veut pas être le cancre de cette CAN-2017 qu’on aurait pu organiser.

Hamid Gharbi