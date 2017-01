CAN-2017- G «B», Aujourd’hui, 20h, Algérie-Sénégal : L’espoir fait vivre

Le stade de Franceville sera aujourd’hui le témoin de la dernière sortie de notre équipe nationale dans le groupe B face au Sénégal déjà qualifié, lui qui a fait jusqu’ici le plein.

Il a en effet, remporté ses deux premières rencontres contre, respectivement, la Tunisie et le Zimbabwe sur le même score de 2 à 0. Il faut dire que les Lions de la Téranga n’ont rencontré aucune difficulté pour en sortir victorieux. Face aux Zimbabwéens, et sans la « baraka » de leur gardien, ils auraient pu prendre le dessus sur un score encore plus net, tellement les poulains d’Aliou Cissé n’ont eu aucune peine à trouver la mesure. Aujourd’hui, ils seront un peu l’arbitre de la désignation du deuxième ticket qualificatif pour le prochain tour. Il faut dire qu’après l’amère défaite contre les Tunisiens, qui étaient largement à notre portée, les Verts ont aussitôt perdu la boussole, et ne sont plus désormais maîtres de leur destin. Les Tunisiens en nous battant possèdent désormais trois points dans leur escarcelle. Par conséquent, même les poulains du chanceux Kasperzcak qui ne sont pas encore qualifiés ne sont pas à l’abri d’une élimination si ils perdent devant le Zimbabwé. Dans ce cas de figure, il faut que nos capés gagnent même par la plus petite des marges devant le Sénégal et que le Zimbabwe fasse le même score. Là, on se qualifierait. Toutefois, si la Tunisie gagne devant le Zimbabwé, et si on gagne par un score lourd contre les Sénégalais, on retournerait prématurément au bercail.

Du coup, les spécialistes se demandent si l’Algérie aurait pu éviter cette situation si elle n’avait pas joué avec le feu lors de ses deux premières sorties, aussi bien contre le Zimbabwe que la Tunisie. Il s’agissait de matches qu’on pouvait gagner presque les

« doigts dans le nez ». Néanmoins des choix inappropriés de

Leekens et aussi des joueurs, qui n’ont pas sorti le grand jeu, nous ont valu qu’on ne prenne qu’un maigre point trop insuffisant pour espérer accéder au prochain tour. Désormais, c’est le Zimbabwe qui peut faire la différence et jouer le rôle d’arbitre. Malheureusement notre destin nous a glissé des mains. On doit attendre les autres pour être fixés sur notre sort. Toutefois, là aussi rien n’est moins sûr. Notre équipe nationale n’a pas était convaincante du fait que son effort n’était pas constant. C'est-à-dire qu’elle joue pendant un quart d’heure ou vingt minutes correctement, puis plus rien. Elle ne peut pas réussir un match sur ce rythme. En général, il y a toujours une partie du match meilleure que l’autre. C’est ce qui nous a joué jusqu’ici de mauvais tour. De plus, on a comme l’impression que les joueurs ne gagnent plus les duels par peur, apparemment, de se blesser. À un tel niveau de compétition, ce n’est pas normal. Ils oublient que c’est l’Algérie et l’emblème national qui sont engagés dans cette compétition. C’est pour cela qu’ils

doivent jouer à 100% de leurs moyens sans le moindre calcul. Il y a maintenant cet écueil nommé le Sénégal qu’il faut bien négocier et ce, en dépit des circonstances. On doit remporter une victoire afin de ne pas retourner bredouille à la maison et ce quelle que soit l’issue du match Zimbabwe-Tunisie qui aura lieu, une fois n’est pas coutume, à Libreville. C’est vrai qu’on aurait aimé que le Zimbabwe gagne, mais cela relève de l’illusion. Car les Tunisiens, qui sont aux portes de la qualification, ne vont pas laisser une telle opportunité leur filer entre les doigts. Toujours est-il, l’espoir fait vivre. Et dans ce cas de figure, on sait que ce ne sera pas de la tarte. Il faudra trimer et tout donner sur le terrain qui reste déterminant en dernier ressort.

H. G.

Entraînement des Verts sans quatre joueurs

La sélection algérienne de football a effectué (18h00) une séance d’entraînement au stade de Moanda, sans quatre joueurs, à quelques heures du match face au Sénégal aujourd’hui lundi au stade de Franceville (20h00) comptant pour la 3e journée (Gr. B) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février). Le défenseur central, Ramy Bensebaini, blessé au genou et forfait face au Sénégal, a fait l’impasse sur cette séance idem pour le gardien de but, Rais M’bolhi (genou), qui devrait également rater le rendez-vous face aux " Lions de la Teranga ". Le milieu de terrain Yacine Brahimi (tendon d’Achille) n'a pas participé à cette séance. Le joueur du FC Porto (Div.1 portugaise) devrait tout de même tenir sa place face au Sénégal, d’autant que sa blessure n’est pas si grave. De son côté, l’attaquant, Hilal Soudani, qui a du déclarer forfait pour le dernier match face à la Tunisie (défaite 2-1) a effectué des tours de piste avant de quitter le stade.

Gagner et espérer

La sélection algérienne de football n'aura d'autre alternative que la victoire, à Franceville (20h00) face au Sénégal et attendre un cadeau du Zimbabwe face à la Tunisie, dans l’autre match du groupe B à Libreville, pour espérer passer aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017. "Battue lors de la 2e journée face à la Tunisie (2-1), l’équipe nationale s’est mise dans de beaux draps, à un match de la fin du premier tour. Et pour cause, le destin des Verts n’est plus entre leurs mains, puisque même une victoire face aux Sénégalais déjà qualifiés, ne leur ouvrirait pas les portes du 2e tour. Une situation implacable, induite par l'échec consommé face aux Tunisiens, qui place les Verts dans une position assez compliquée. La Tunisie, elle, n’aura besoin que d’un seul point face au Zimbabwe pour accompagner le Sénégal aux quarts de finale.’ Mais pour ne pas s'égarer dans des calculs d'épicier, les Verts sont tenus d'abord de s'imposer face à une équipe du Sénégal qui, elle, jouera sans pression mais avec l’intention de réussir la passe de trois, après les victoires face à la Tunisie et au Zimbabwe sur le même score (2-0). Les joueurs algériens sont pertinemment conscients que leur destin est aussi entre les "pieds" des Zimbabwéens, qui sont toujours en lice pour une qualification inespérée au 2e tour. Les coéquipiers du nouveau capitaine, Aïssa Mandi, auraient pu éviter un tel scénario s’ils avaient fait preuve de combativité et de réalisme lors des deux premiers rendez-vous.

"Nous sommes dans une mauvaise posture mais tout n’est pas encore terminé. On doit relever la tête et essayer de rebondir face au Sénégal", a affirmé le milieu de terrain offensif, Yacine Brahimi. En homme averti, Brahimi sait que rien n’est encore perdu pour l’équipe nationale qui devra puiser dans ses ressources pour venir à bout d’une solide formation du Sénégal. Côté effectif, le Club Algérie devra se passer des services du défenseur central, Ramy Bensebaïni, blessé au genou. Il sera probablement remplacé par Hicham Belkaroui, qui aura à composer la charnière centrale avec Mandi. Le gardien de but, Raïs M’bolhi et l'attaquant, Hilal Soudani, pas encore remis de leurs blessures respectives, sont très incertains. Du côté du Sénégal, cette rencontre intervient au moment où l’équipe carbure à plein régime sous la houlette du sélectionneur, Aliou Cissé. Avec quatre buts marqués en deux matchs et aucun encaissé, le N.1 africain, selon le dernier classement de la Fédération internationale (Fifa), partira largement favori face aux Algériens.’ "On est déjà qualifié, mais on va quand même bien aborder le prochain match face à l’Algérie. Le fait de se qualifier en quarts ne veut pas dire qu’on va sous-estimer l’Algérie. On va venir à chaque match pour gagner. Chaque victoire sera vite oubliée pour se remettre au travail", a indiqué l’attaquant vedette du Sénégal, Sadio Mané (Liverpool/Angleterre), qui compte 2 buts dans le tournoi. Le coach du Sénégal compte aligner la "meilleure équipe possible" face à l’Algérie avec l’objectif d’enchaîner un troisième succès.