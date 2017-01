Ligue Une (16e journée) : Bel exploit de l’USM Bel Abbes

Amputée de ses trois belles affiches, MCA-JSK, MOB-USMA et MCO-CRB, la première journée de la phase retour du championnat de Ligue Une a été, à une exception près, favorable aux locaux. En effet, la seule formation à avoir tiré son épingle du jeu et fructifié son déplacement a été l’USM Bel Abbes. Les poulains du coach Cherif El Ouazani sont allés damer le pion à la formation de l’USMH (0-2), pourtant intraitable at-home. Dans cette partie assez plaisante, tout s’est décidé en seconde période. 48’, Zouari donne l’avantage aux visiteurs, avant que Bouguelmouna ne scelle le sort de la rencontre, cinq minutes plus tard. Cependant, la meilleure opération du jour à été à l’actif de l’Entente de Sétif. Les poulains de Madoui, auteurs d’une victoire étriquée, à domicile, face au CSC, se sont provisoirement emparés de la seconde place du classement. L’unique réalisation de cette confrontation a été l’œuvre de l’attaquant Amokrane dans le dernier quart d’heure. Par ailleurs, l’Olympique de Médéa a vu son élan stoppé net par un autre promu. Les joueurs du coach Slimani, sur un nuage depuis l’entame de la saison, ont pris l’eau à Batna. Les camarades de Boukhenchouche se sont logiquement inclinés face au CAB sur le score sans appel de 3 à 0. Benmensour a ouvert la marque à la demi-heure de jeu, avant que Bahloul n’aggrave la marque deux minutes plus tard sur coup franc. 71’, il corse l’addition en concluant une belle action offensive. A Bechar, la JSS qui semble avoir retrouvé ses marques, a disposé du DRB Tadjenanet sur le score de 2 à 1. Après une première période plutôt terne et très serrée, Djalit a débloqué la situation en inscrivant un doublé (50’ et 85’ sur penalty). Les joueurs de Bougherara, qui ont réagi tardivement ont réduit la marque dans les arrêts de jeu par l’intermédiaire de Djahel. Enfin, le Nasria a disposé du Rapid de Relizane par un score étriqué. La nouvelle recrue Laribi (60’) a été l’auteur du seul but de la partie.

Rédha M.