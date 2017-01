Hocine Achiou, ex-international : « Les Verts ont déçu… »

L’EN est passée à côté de son sujet face au Zimbabwe et à la Tunisie dans la CAN-2017. Qu’en pensez-vous ?

Tout à fait ! Tout le monde est déçu par les mauvais résultats enregistrés face au Zimbabwe et à la Tunisie, qui sont en deçà des espérances du public algérien et de tout le monde. Personnellement, j’étais optimiste avant le coup d’envoi de la coupe d’Afrique des nations. Franchement, j’ai trouvé que l’équipe et les joueurs, à quelques exceptions près, manquaient de grinta et de détermination sur le terrain. Ce qui n’est pas normal lorsqu’on défend le maillot d’une équipe nationale, à un pareil rendez-vous continental.



Par quoi l’expliquez-vous en tant qu’ancien joueur de la sélection ?

Je dis que cela est la résultante de plusieurs aspects, dont le plus important est l’instabilité au sein du staff technique. Par ailleurs, je dis qu’une coupe d’Afrique se joue avec les tripes. Malheureusement, sur le terrain, on a vu que certains joueurs manquaient de cette volonté qui permet de se surpasser. La CAN comme on le sait est une compétition difficile, avec des sélections solides et coriaces. Cela exige des joueurs de pénétrer sur le terrain avec cette rage de vaincre qui permet de dire qu’on ne lâche rien et qu’on se donne à fond pour aller chercher la victoire. L’équipe s’est montrée plutôt moribonde et loin du niveau escompté lorsqu’on ambitionne le trophée continental. Je trouve que c’est dommage parce qu’il y a de bons joueurs au sein de l’effectif des Verts. Pour prétendre à une consécration, tous les paramètres de la réussite doivent être réunis. Ce n’est apparemment pas le cas. Cela en plus de l’esprit de gagneurs qui doit animer le groupe.



Comment voyez-vous le match d’aujourd’hui face au Sénégal, et quelles sont les chances de qualifications de l’EN ?

Je suis Algérien, j’ai porté le maillot national par le passé et je suis un fervent supporter de la sélection. C’est pourquoi, même si cela paraît a priori illusoire, j’espère qu’avec le très peu de chance dont nous disposons, ça pourrait passer. Cela relève du miracle, car même si on bat le Sénégal, il faudra en même temps que le Zimbabwe batte la Tunisie. En football tout est possible.



Pour votre part, vous avez profité du mercato hivernal pour rejoindre le WA Boufarik. Comment cela a été fait ?

Mon ex-coéquipier à l’USMA et actuel coach du Widad, Bilel Dziri, a fait appel à moi et je lui ai, à ce moment-là, donné ma parole. J’avais d’autres contacts en Ligue 2. Pour la Ligue 1, le CAB m’a aussi demandé, mais j’avais donné ma parole à Dziri et aux dirigeants du WAB. Je ne pouvais donc ne pas la tenir. En plus, Boufarik me convient. C’est une ville proche d’Alger. L’ambiance est bonne au sein du groupe, qui travaille dans un bon état d’esprit à Boufarik. Je suis là pour aider l’équipe et lui apporter le plus attendu de moi.



Malgré votre âge avancé, 38 ans, vous restez un joueur performant. On l’a encore une fois constaté samedi face à l’ASO…

Tant que j’ai toujours cette envie de jouer et que mes jambes tiennent je continuerai à le faire. J’ai un potentiel et de l’expérience. Ils me permettent de savoir gérer ma présence sur le terrain d’une manière positive. Cela, d’autant plus que le niveau n’est pas fameux et que rares sont les joueurs qui sortent du lot. Je joue donc à l’aise, même à 38 ans.

La victoire vous a échappé à Chlef, n’est-ce pas...

On menait par 2-0, on pouvait même marquer trois à quatre buts en première mi-temps. A mon sens, l’arbitre a faussé l’issue finale de la partie. Pourtant, c’est un arbitre de premier rang en Ligue 1.

Il faut que l’arbitrage joue son rôle pour contribuer à rehausser le niveau des rencontres du championnat. Je tiens à remercier nos supporters qui ont bravé la distance, le froid et la pluie pour venir à Chlef nous soutenir. On fera de notre mieux pour assurer le maintien de l’équipe en ligue 2. Je ne finirai pas sans présenter mes sincères condoléances, mon soutien et ma compassion à notre jeune équipier Boutemine, suite au décès de sa mère, que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis.

Entretien réalisé par Mohamed-Amine Azzouz