Récitation du Coran : L’Algérienne Aïcha Ahmed Nouichi 2e au concours international de Khartoum

Vendredi dernier, l’Algérienne Aïcha Ahmed Nouichi a décroché la deuxième place au concours international de récitation coranique de Khartoum (Soudan), annonce le ministère des Affaires religieuses et du Wakf sur son site web, en précisant que c’est le premier vice-président de la République du Soudan, le lieutenant général Bakri Hassan Saleh qui lui a remis le prix. Le second candidat algérien, Ahmed Harkat, a occupé la 8e place de ce concours, ajoute la même source en relevant que cette 8e édition du prix international soudanais de récitation du Coran a vu la participation de 57 pays arabes et musulmans.

Classée deuxième au concours national de récitation coranique (destiné aux moins de 15 ans), entrant dans le cadre du 7e prix international d’Alger, qui s’est tenu en 2010, la jeune récitante de la wilaya de Mila s’est ensuite distinguée 5 ans plus tard, en remportant haut la main la 8e édition du concours international d’Alger de récitation, psalmodie et interprétation du Coran, devant Abdallah Hamed Abou Cherifa (Qatar) et d’Ali Ibrahim Al Mehdi Bourhim de Libye, rappelle-t-on à cet égard.

Fin novembre 2016, la jeune Algérienne Zohra Henni a remporté à Dubaï avec éclat, le Prix international cheikha Fatima Bent Moubarak al Maktoum de mémorisation du Coran, ajoutons-le, histoire de souligner que l’enseignement coranique, pour les filles et les garçons, se porte bien en Algérie, à la faveur de l’intérêt et le soutien accrus que lui accorde le Président Abdelaziz Bouteflika, depuis son accession à la magistrature suprême du pays.

Mourad A.