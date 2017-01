Diplômés des établissements de la jeunesse et des sports : Précisions du MJS

À propos du mouvement de contestation des diplômés des établissements de la jeunesse et des sports, le ministère de la Jeunesse et des Sports, apporte les précisions suivantes :

« En dépit de toutes les actions réglementaires inhérentes au dossier de la formation sectorielle engagées à l’issu des délibérations au niveau des établissements sous tutelle par les services centraux du ministère, notamment celles entreprises auprès de la fonction publique et de la réforme administrative, à l’effet d’apporter définitivement une solution à ce dossier. Malgré une audience accordée par Monsieur le ministre aux représentants dûment désignés par les contestataires, leur signifiant sa volonté et son engagement à régler cette situation conformément aux dispositions du décret n°10-07 du 10 janvier 2010, une trentaine de personnes sur les 453 étudiants issus de nos établissements de formation continue d’opter délibérément pour une contestation injustifiée, et non nécessaire, qui risque d’être assimilée à une tentative de ternir et hypothéquer une démarche basée sur l’ouverture, l’écoute et la concertation conformément aux orientations de Son Excellence le Président de la République Monsieur Abdelaziz bouteflika et des efforts du gouvernement pour une prise en charge effective des préoccupations de la jeunesse. Le ministère rappelle une fois de plus que le dossier relatif au recrutement du produit de la formation sectorielle est pris en charge correctement, conformément à la réglementation en vigueur et que ledit produit est une priorité du secteur. De ce fait, Monsieur le ministre invite ses futurs cadres, dont le profil revêt avant tout un caractère pédagogique, à faire preuve de sagesse et d’esprit de responsabilité face à toutes tentatives de manipulation et de discrédit visant leur tutelle et que la solution à leur préoccupation est engagée depuis la fin du processus des délibérations au niveau des 6 établissements du secteur, soit entre le 5 octobre et le 16 novembre 2016. Monsieur le ministre dont la démarche est basée sur le dialogue et la concertation est résolument engagé à poursuivre cette voie, loin de tout acte de menace ou de chantage afin de trouver une solution adéquate à ce dossier. »