Réunion du comité de supervision OPEP-non OPEP : M. Boutarfa à Vienne

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, s’est rendu à Vienne pour prendre part aux travaux de la première réunion ministérielle du comité de monitoring OPEP et non OPEP prévus aujourd’hui dans la capitale autrichienne. Lors de cette réunion, les ministres aborderont « la méthodologie et les mécanismes à mettre en place pour concrétiser la mission de monitoring que les pays membres et non membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont confié à ce comité ministériel co-présidé par le Koweït et la Russie et dont l’Algérie est membre avec le Venezuela et le Sultanat d’Oman », a indiqué la même source. Il est prévu également que le nouveau président de l’OPEP, Khalid al-Falih, ministre saoudien de l’Energie, et son prédécesseur qatari, Mohammed Bin Saleh al-Sada, se joindront à cette réunion inaugurale du comité. Dans sa déclaration à la presse à son arrivée à Vienne, M. Boutarfa a indiqué que cette réunion serait consacrée aux différentes questions liées au système de monitoring mis en place, notamment « les sources, le planning, les délais et les systèmes d’alerte ». « Il y aura également un indicateur sur les exportations lors de cette réunion », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il s’agirait d’une information complémentaire « qui sera demandée aux pays ». « Nous allons aussi discuter pour que la question des exportations fasse partie des documents du monitoring », a déclaré le ministre. Il a, en outre, fait savoir que le comité de monitoring devrait se réunir encore à trois reprises avant la prochaine réunion de l’OPEP prévue en mai. Ainsi, il y aura une deuxième réunion du comité en février prochain, a-t-il dit, rappelant que ce comité « a la faculté de convoquer, si nécessaire, une réunion ministérielle extraordinaire de l’OPEP ». Par ailleurs, M. Boutarfa a confirmé que l’Algérie avait réduit plus que son quota de baisse de production, soit plus de 50.000 barils/jour. La production pétrolière algérienne actuelle tourne autour de 1,027 million de barils par jour, a-t-il précisé. Pour rappel, la proposition de constitution du Comité ministériel de suivi de l’accord OPEP-non OPEP est l’une des composantes de la proposition algérienne adoptée par les pays OPEP et non OPEP lors de la réunion de décembre dernier à Vienne. Ce comité est composé de représentants de l’Algérie, du Koweït et du Venezuela et de deux représentants de pays non OPEP (Russie et Oman).