MDN : Six éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés à Boumerdès

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, le 20 janvier 2017 à Boumerdès / 1° Région militaire, six éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la source. Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, "un détachement de l’Armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale a intercepté, à Tlemcen / 2°RM, dix narcotrafiquants et saisi une quantité de drogue s’élevant à 322 kilogrammes de kif traité, 200 grammes de cocaïne, ainsi que 5 véhicules".



Une cache d’armes contenant 22 pièces et des munitions découverte à Tamanrasset



« Grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a découvert, hier 20 janvier 2017, lors d’une patrouille de fouille au sud de Tamanrasset, près des frontières (6e Région militaire), une cache d’armes (22 pièces) et de munitions », note la même source. Cette cache contient « un mortier de calibre 60 mm, un lance-roquettes RPG-7, un lance-roquettes RPG-2, un canon SPG-9, deux mitrailleuses de calibre 14,5, une mitrailleuse de calibre 12,7 mm, une mitrailleuse de type PKT, deux fusils-mitrailleurs (FMPK), neuf pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, deux fusils semi-automatiques de type simonov, un fusil à répétition, ainsi qu’une importante quantité de munitions de différents calibres », précise la même source.