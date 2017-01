Balle ronde et esprits carrés

Les analystes et commentateurs sportifs pullulent sur les plateaux de télévision des chaînes privées ces derniers jours, après la défaite de l’EN contre la Tunisie, et chacun y va de son commentaire pour critiquer et proposer des choix technico-tactiques des matchs, mais s’il est très facile de critiquer et de proposer des solutions, la réalité est tout autre. Certains invités des émissions télévisées de débat creux et stériles à plus d’un titre excellent dans l’art de critiquer et de dénoncer sans apporter le moindre argument fiable à leurs déclarations incendiaires. Il est très facile de critiquer, ce que font les autres, autrement plus difficile de réaliser quelque chose. L’on s’efforce de décrire comment est structuré le champ d’action des analyses et des discours. Dans un premier temps, force est de constater qu’il est très difficile de considérer la signification qui est donnée au terme analyse. Il y a ceux dont l’approche est confuse et délibérément subjective, ceux pour qui l’intervention pour parler d’un thème sportif notamment, CAN 2017 oblige, est une simple « méthode qualitative » et ceux qui, s’appuyant en général sur la logique et le bon sens s’efforcent de maintenir un équilibre entre conceptualisation, théorie et pratique en tenant compte du contexte et des circonstances qui gravitent autour des rencontres de l’EN au Gabon. Mais toute étude du discours possède par nature une dimension critique, mais aux yeux des uns et des autres les plus avertis de la balle ronde nous disent de but en blanc que cette discipline est loin d’être une science exacte. Le droit de réserve, loin de toute forme de précipitation, en condamnant et jetant le discrédit sur les joueurs ou le staff technique des Fennecs en cette compétition continentale en Afrique, est plus que nécessaire, et dire que certains éléments de l’ossature des Verts sont indignes de porter le maillot national, c’est aller vite en besogne car en un mot, ces joueurs sont les enfants de l’Algérie, ils portent l’amour du pays dans leur cœur et il n’y a pas lieu de tergiverser dans des considérations qui ne tiennent pas à la réalité des faits. L’Algérie est aimée de tous ses enfants et l’on n’a pas besoin que l’on nous fasse douter sur ce principe de base, foncièrement ancré dans le sentiment.

A. Ghomchi