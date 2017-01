Ennahda, FJD et MEN : Signature du document d’alliance

Le mouvement Ennahda, le Front pour la justice et le développement (FJD) et le Mouvement pour l'édification nationale (MEN), ont signé, hier, un document scellant leur «Alliance stratégique» sous l'appellation «Union pour le développement, la justice et l'édification».

Des représentants de plusieurs partis politiques, d'organisations et d'associations, ainsi que le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, étaient présents à la cérémonie de signature. Cette alliance vise, selon le document lu par le président du groupe parlementaire du FJD, Lakhdar Benkhallaf, la concrétisation de 14 objectifs dont le plus important est «la préservation de la souveraineté nationale et de l'unité nationale et la défense des droits et libertés individuelles et collectives». L'Alliance tend également à réaliser «le rapprochement avec l'ensemble des formations politiques de façon à servir l'intérêt national et le développement de la culture de l'action institutionnelle», ainsi que «la lutte contre toute tentative d'ingérence étrangères dans las affaires de notre pays». (APS)