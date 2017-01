PRA : Participation aux élections législatives

Le Bureau permanent du Parti du Renouveau algérien s’est réuni récemment sous la présidence de M. Belmahi Lakhdar, en session extraordinaire, en présence des secrétaires nationaux, sur la base des rapports d’activités présentés par les bureaux de wilaya, au nombre de 35, et qui affirment leur engagement et leur entière disposition à participer aux prochaines élections.

Le bureau permanent souligne la fidélité et la ferveur de tous les cadres et militants du PRA, pleinement convaincus qu’une participation effective à ce rendez-vous électoral important pour le parti, contribuera efficacement à la concrétisation des réformes touchant tous les secteurs d’activités, initiés et impulsés par le Président de la République.La participation en force à ces élections traduit la volonté du PRA à apporter sa contribution dans l’effort d’édification du pays par le renforcement des institutions nationales, la cohésion et l’unification des rangs.