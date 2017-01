TAJ : Des listes de qualité

«J’appelle les présidents et membres des comités du parti Tajamou’e Amal El-Jazaïr établis ici et à l’étranger à contribuer davantage pour l’élaboration des listes électorales fortes, distinctes, et concurrentielles.» Tels sont les propos tenus par le président du parti politique.

M. Amar Ghoul, qui a présidé, hier, une réunion au siège national du parti, à Aïn Allah, avec les présidents des commissions de wilaya, a insisté à ce que les listes donnent l’exemple par «qualité, force, et sérieux». Il a affirmé, par ailleurs, que son parti sera présent dans les quarante-huit wilayas, en plus des listes de l’émigration. «Nos listes seront prioritairement réservées aux jeunes du parti qui y seront représentés à hauteur de 80%», lançait Ghoul devant une salle bondée de monde.

«Je m’adresse aux jeunes pour leur dire qu’il ne faut plus qu’ils restent en marge de la vie politique. Il faut que vous, les jeunes, marquiez les prochaines élections et sur tous les plans. Avec votre participation au vote, mais en prenant part à la campagne électorale et en vous présentant sur les listes électorales.»

Il a assuré que sa formation possède une assise populaire devant lui permettre de prendre part à ces élections. Il a appelé, dans ce sens, à mettre tous les moyens nécessaires en vue de conférer à ce scrutin plus de transparence.

M. Ghoul explique d’ailleurs que TAJ est un parti de l'État et du peuple en même temps. «C'est un parti qui travaille pour être le fédérateur de toutes les énergies nationales, pour consolider les institutions de l'État, renforcer les fondements de l'État, pour en faire un État fort, moderne et pérenne. Parce qu'un pouvoir ou un système politique peuvent changer, mais l'État doit être constant et stable», a-t-il dit.

Il a estimé que les prochaines élections législatives et locales, prévues en 2017, constituent une «étape solide et importante» avant de souligner que son parti compte participer en force à ces grands rendez-vous, affirmant que sa formation jouera un «rôle leader». «TAJ est, avec ses bureaux à travers les 48 wilayas, prêt à la bataille». Dans son intervention, M. Ghoul a souligné que l’autre défi qui reste à relever «ensemble» consiste à donner à l’économie nationale une nouvelle dynamique à même de la diversifier et de la rendre compétitive, affirmant, dans ce contexte, que l'Algérie dispose d'atouts maîtres pour bâtir une économie nationale diversifiée, en dehors des hydrocarbures, tout en insistant sur le rôle de l’agriculture dans le développement économique et social, qui est diversement perçu par les pays qui peuplent notre planète.

Il a, à ce propos, appelé la classe politique à s’unir pour l’Algérie et construire un rempart national, et à y prendre part pour défendre le pays et se dresser ensemble contre tous ceux qui tenteraient de porter atteinte à l’unité du peuple et à ses acquis.

Sarah A. Benali Cherif