EL-ISLAH : Unité et stabilité

Le président du mouvement d'El-Islah, Filali Ghouini, a lancé, hier, un appel, à partir de Blida, à toutes les formations politiques et toutes les catégories de la société afin de se «concentrer sur la préservation de l’unité et de la stabilité du pays». «Le temps n’est pas aux manifestations, au vu des dangers guettant la sécurité du pays», a assuré Ghouini, lors d'une conférence d’encadrement au profit des militants du bureau de wilaya de son parti, en perspective des prochaines législatives, soutenant que le «contexte actuel n’est pas propice aux manifestations de rue ou à s’opposer à des décisions quelconque, même s’il s’agit d’un droit légitime». «Il s’agit de mettre la sécurité et la stabilité du pays au-dessus de toute considération», a-t-il souligné. Le chef de file d’El-Islah a réitéré, en outre, la position de son parti aux «premiers rangs des défenseurs des institutions de l’État, de son peuple et de son projet civilisationnel», tout en exprimant la nécessité de parachever le processus de réconciliation nationale, considérée, selon lui, comme «le remède» aux différentes difficultés vécues par le pays durant la décennie noire. Il a, par ailleurs, salué le peuple algérien «pour ne s’être pas laisser aller derrière les appels anonymes visant la déstabilisation du pays», estimant que la «tragédie nationale des années passées est une expérience douloureuse que tous les Algériens sont déterminés à ne pas revivre». «L’esprit de responsabilité chez toutes les catégories sociales a permis de couper l’herbe sous les pieds de ceux qui veulent porter atteinte à la sécurité de l’Algérie», s’est félicité M. Ghouini. (APS)