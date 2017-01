FFS : Mobilisation en prévision des élections

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Abdelmalek Bouchafa, a appelé tous les militants du parti à se mobiliser afin de réussir leur participation aux prochaines élections législatives. Dans son discours prononcé à l’occasion de la session ordinaire de la fédération de Tizi Ouzou, qui s’est tenue au Centre de loisirs scientifiques (CLS), M. Bouchafa a signalé que l’objectif de la rentrée en lice du FFS pour les prochaines échéances «n’a pas pour objectif de rafler un maximum de sièges, mais plutôt de se rapprocher des citoyens, des espaces syndicaux et associatifs et faire entendre la voix du consensus national». Pour cela, a-t-il dit, les militants de la formation du défunt Hocine Aït Ahmed, «devront occuper et exploiter tous les espaces qui seront ouverts dans le cadre de la campagne électorale où nous y seront en force pour imposer un discours politique différent basé sur un dialogue qualitatif, sur l’éthique et sur le respect de l’autre». Le premier secrétaire national du FFS a rappelé, dans ce sillage, que la compétition électorale d’avril prochain est la première que le FFS mènera en l’absence de son leader spirituel et père fondateur, Hocine Aït Ahmed.

«Nous devons honorer nos engagements et les promesses que nous avons faites à ce grand homme, et se rappeler à chaque fois que l’intérêt du FFS est au-delà de toute autre considération ou ambition politique», a-t-il affirmé. Par ailleurs, Abdelmalek Bouchafa a indiqué que la préservation de l’unité nationale ne peut se faire sans la préservation des trois fondements de notre identité, à savoir l’amazighité, l’arabité et l’islam. «On ne peut pas séparer ces trois piliers parce qu’ils représentent l’Algérie dans toutes ses dimensions. C’est une identité dynamique. Le référent que constitue ces trois éléments garantit l’unité de la patrie», a-t-il estimé. Selon lui, Yennayer, qui est l’une des constituantes de l’amazighité, ne peut être célébrer sans aborder tous les sacrifices consentis dans le cadre du combat pour la reconnaissance de la langue amazighe dans laquelle le FFS s’est toujours inscrit. Pour Abdelmalek Bouchafa, «tamazight est le béton armé de l’unité nationale. D’ailleurs, nous avons toujours rejeté sa ‘‘folklorisation’’ ou sa limitation dans un cadre géographique précis. Notre approche sur cette question s’inscrit dans le cadre d’une approche nationale globale et démocratique sur un État algérien où tamazight jouera un rôle fondamental, aux côtés de l’arabe et de l’islam».