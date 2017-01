ANR : Proximité avec le citoyen

Les partis politiques ont-ils pris la pleine mesure des réseaux sociaux, d’internet et de leur influence dans l’exercice politique ? En tous les cas, pour l’ANR, il est grand temps de tirer profit de ce formidable outil de vulgarisation et d’information, même si le traditionnel travail de proximité ne doit pas être négligé, aux yeux de son secrétaire général, bien au contraire.

«Nous sommes convaincus que rien ne remplace la proximité avec les citoyens, aller directement vers eux pour s’enquérir de près et de visu de leurs préoccupations, avoir une idée de leurs attentes», a estimé, hier, Belkacem Sahli, lors de la conférence nationale des responsables des cellules de communication des bureaux de wilaya de son parti, organisée, ce week-end, au Village des touristes de Zéralda (Alger). Une rencontre qui a été mise d’ailleurs à profit pour lancer le site web de l’ANR (www.anr-algerie.com). Pour le SG de l’Alliance nationale républicaine, l’usage des TIC, les technologies de l’information et de la communication, dont justement ce qu’on appelle désormais les médias sociaux, tels Facebook et Tweeter, est un «plus» pour bonifier l’exercice politique et surtout informer et communiquer. Des sources d’information précieuses que le parti fondé par Réda Malek compte exploiter à bon escient, d’autant que nous sommes à quelques mois seulement des législatives, prévues normalement au mois de mai prochain. Transition toute faite à Sahli pour évoquer ce rendez-vous «important». «Nous sommes conscients que ces réseaux sociaux auront un grand rôle à jouer pour mobiliser et convaincre les électeurs à se présenter aux urnes, avant de penser à convaincre à voter pour notre formation. Chose qui nous a poussés à organiser de telles rencontres pour préparer et aguerrir nos militants à cette bataille technologique», a-t-il expliqué, avant de se lancer dans le vif du sujet. «Déjà, nous saluons la décision de prendre part à cette élection prise par la quasi-majorité des partis politiques, excepté une ou deux formations. C’est un bon signe pour l’avenir, surtout que beaucoup des formations connues pour leur penchant au boycott sont revenues à des meilleurs sentiments. Nous constatons également un changement de discours dans le camp de ces partis, avec notamment moins de violence verbale. À l’ANR, nous sommes donc tranquilles et sereins pour voir des élections libres et démocratiques», a-t-il indiqué, non sans souligner les «garanties» données par l’État pour que tout se déroule dans la «transparence totale». «Le plus important est que la volonté politique y est», a-t-il dit.

L’amendement de la loi électorale un gage de garantie aux yeux de Sahli



«Autant d’acquis arrachés à la faveur de la révision de la Constitution, sans pour autant que nous perdions les autres acquis issus de la loi électorale de 2012», a-t-il souligné.

Appelant les partis politiques à exploiter comme il se doit ce climat de «confiance» et à le rentabiliser à l’occasion des législatives, en faisant preuve du «sens des responsabilités», Belkacem Sahli déplore cependant les «préjugés» de certaines voix qui ne cessent de mettre en doute l’impartialité de l’administration, et s’interroge, par ailleurs, sur les motivations ayant poussé des formations à bouder le scrutin, même s’il assure «respecter» leur position du fait qu’ils sont «libres» d’opter pour cette voie. Mais ceci ne l’empêche pas de faire part de son étonnement de voir un parti jeune, donc nouveau sur la scène politique, opter pour le boycott. «Je me demande quel intérêt auront-ils à gagner ? Vont-ils rendre service à leur parti ? J’en doute fort. Le boycott contribuera-t-il à l’édification de nos institutions ? Absolument pas. Cela aidera-t-il les citoyens à voir plus clair ? Pas sûr. Je crois qu’ils ratent une excellente opportunité pour faire la promotion de leurs programmes et de se faire connaître davantage, car les compétitions électorales sont une belle vitrine», a considéré le SG de l’Alliance nationale républicaine.

S. A. M.