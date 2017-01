Front du Changement : Listes communes avec le MSP

Le président du Front du changement (FC), Abdelmadjid Menasra, a assuré, hier à Boumerdès, que son parti prendra part aux prochaines échéances électorales à travers des listes «communes» avec le Mouvement de la société pour la paix (MSP). «Ces listes électorales entreront en lice pour les élections sous l’égide du MSP, à travers tout le pays, en vue de participer à l’édification d’institutions nationales élues démocratiquement et bénéficiant d’une crédibilité auprès du peuple», a indiqué M. Menasra dans un point de presse, animé en marge d’un meeting populaire de son parti. Il a, en outre, salué la déclaration du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, affirmant la détermination de l’État à «garantir la transparence et l’impartialité des prochains élections», estimant que cette «transparence, conjuguée au vote du peuple, fait partie des solutions préconisées pour régler les problèmes du pays». Le chef de file du Front du changement a soutenu que le «projet d’unification» de son parti avec le MSP «n’a rien à voir avec les prochaines élections», expliquant qu’il s’agit d’un «processus stratégique ayant nécessité 44 mois de concertations et de dialogue» et dont l’annonce a «coïncidé» avec le contexte actuel. (APS)