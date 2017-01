Règlement de la crise Libyenne : Dans le cadre onusien

Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, réunis hier au Caire, avec la participation du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, ont convenu de la tenue, à Alger, de la prochaine réunion des pays voisins de la Libye.

Le communiqué final de la 10e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, tenue hier au Caire, a salué «les efforts consentis par l'Algérie et ses démarches visant à rapprocher les vues entre les belligérants libyens pour parvenir à un règlement politique, dans le cadre du processus politique onusien, à la faveur du dialogue inter-libyen et de la réconciliation nationale».

Dans son allocution lors de la réunion, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, a salué les efforts consentis par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur du règlement de la crise libyenne.



Hommage aux efforts de l’Algérie



Le communiqué final a salué les efforts consentis par l'Algérie et ses démarches visant à encourager les belligérants libyens à faire prévaloir la voie du dialogue inclusif et la réconciliation nationale afin d'aboutir à une solution politique. Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye ont réaffirmé leur soutien au conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale qu'ils ont invité à former un gouvernement d'union nationale, appelant le parlement libyen à lui accorder sa confiance pour qu'il puisse assumer ses missions et relever les défis politiques, sécuritaires et économiques auxquels la Libye est confrontée.

Ils ont réitéré leur volonté de poursuivre les efforts afin de faciliter et faire aboutir le processus politique en Libye, tout en garantissant les conditions nécessaires à même de rétablir la stabilité et la sécurité dans ce pays, exprimant leur rejet catégorique de la solution militaire aux répercussions «désastreuses» sur la sécurité et la stabilité en Libye et dans son voisinage.



Impulser le processus de paix et de réconciliation nationale



M. Messahel a affirmé que l’Algérie avait, dès le début de la crise, intensifié ses efforts pour impulser le processus de paix et de réconciliation nationale en se tenant, à distance égale, de toutes les parties et en les encourageant sur la voie du dialogue inclusif afin de dégager un consensus autour de la transition politique dans le cadre d’un accord approuvé par tous. À cet effet, il a rappelé «les contacts qui ont eu lieu récemment avec les différentes forces politiques sur la scène libyenne» et les visites effectuées en Algérie, par le président du conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale, Fayez Al Sarraj, le conseiller Aguila Salah, le président du Haut conseil d’État, Abderrahmane Souihli, le maréchal Khalifa Haftar, et plusieurs responsables et représentants des différentes obédiences politiques et personnalités libyennes influentes. Toutes ces personnalités ont exprimé leur souci de «parvenir à un consensus national qui préservera la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye».

M. Messahel a affirmé que la solution à la crise libyenne est entre les mains des Libyens, loin de toute ingérence étrangère. «Nous devons tous les encourager (les Libyens) à trouver des points de convergence qui leur permettent d'aboutir à une solution à la crise, à la faveur du dialogue et de la réconciliation nationale et par l'entente, dans le cadre du processus onusien de règlement de la crise. «On ne peut opter pour la solution militaire en tant que moyen susceptible de mettre un terme à la crise», a estimé le ministre, soulignant que le principal objectif du processus politique était de «permettre au peuple libyen d'édifier des institutions nationales fortes en Libye, et à leur tête, une armée libyenne unifiée, une police nationale et des organes de sécurité».

M. Messahel s’entretient avec le SG de la Ligue arabe …



Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, s'est entretenu, hier au Caire, avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les derniers développements survenus sur la scène arabe, notamment en Libye, au Yémen et en Syrie. MM. Messahel et Aboul Gheit ont également évoqué «les différents défis politiques et sécuritaires et plusieurs autres questions régionales et internationales, outre le processus de réforme de la Ligue arabe, à la lumière du rapport de la commission indépendante de haut niveau». L'occasion était pour M. Messahel de souligner l'impérative réforme de la Ligue arabe, conformément à des mécanismes renouvelés pour lui permettre de mieux interagir avec les nouveaux enjeux.



… le ministre libyen des Affaires étrangères Taher Siala …



M. Messahel s'est entretenu avec le ministre libyen des Affaires étrangères, Taher Siala, des derniers développements de la situation en Libye, à la lumière des efforts de l'Algérie sur la voie d'un dialogue interlibyen. Les efforts de l'Algérie tendent à trouver une solution politique consensuelle inclusive pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Libye et l'édification d'institutions libyennes, en vue de relever les défis qui se posent au double plan sécuritaire et économique. À cet effet, M. Messahel a réitéré l'«engagement de l'Algérie à soutenir le peuple libyen frère et appuyer la solution politique et la réconciliation nationale entre les enfants d'un même peuple», de manière à permettre au peuple libyen de préserver son unité et sa souveraineté, appelant toutes les parties libyennes à adhérer au processus et faire prévaloir l'intérêt suprême de la Libye. Pour sa part, M. Siala a salué «la position immuable de l'Algérie et son soutien au processus politique libyen et sa solidarité avec le peuple libyen en cette conjoncture que connaît la Libye.



… le chef de la diplomatie tunisienne ...



M. Messahel s'est entretenu avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, sur les derniers développements de la situation en Libye. Les deux parties ont réitéré leur soutien au processus de dialogue entre les belligérants libyens pour parvenir à une solution politique consensuelle qui permette au peuple libyen frère de préserver sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale, et de créer ses institutions de façon à renforcer la lutte antiterroriste dans le cadre de la concorde et de la réconciliation nationale». Elles ont réitéré leur appel à toutes les parties libyennes pour «faire prévaloir l'intérêt suprême de leur pays et appuyer le processus politique pour parvenir à un règlement à même de mettre en œuvre les clauses de l'accord politique signé le 17 décembre 2015». À cet effet, M. Messahel a mis l'accent sur «l'engagement de l'Algérie à appuyer le dialogue interlibyen sous l'égide de l'ONU», saluant «le rôle positif des pays voisins dans l'encouragement des belligérants libyens à surmonter les difficultés qui entravent la mise en œuvre de l'accord politique».



… et l’envoyé spécial de l’UA pour la Libye



M. Abdelkader Messahel s'est entretenu avec l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la Libye et ex-président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, sur «les derniers développements en Libye et les efforts consentis par l'UA pour favoriser la solution politique à la crise libyenne». MM. Messahel et Kikwete ont exprimé leur souhait que «les travaux de la commission chargée de la Libye, qui se réunira le 27 janvier à Brazzaville, au niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, soient sanctionnés par des résultats positifs». (APS)