Asphyxie au gaz : 10 morts en 48 h

Dix personnes sont mortes asphyxiées par le monoxyde de carbone, durant ces dernières 48 heures, indique un bilan des services de la Protection civile. Selon cette même source, les services de la Protection civile sont intervenus, lors des deux derniers jours, pour «prodiguer des soins de première urgence à 103 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO, émanant des appareils de chauffage et chauffe bain dans leurs demeures, et ce, à travers plusieurs wilayas». Les victimes qui ont pu être sauvés in extrémis ont, toutes été prises en charge avant d’être transportées vers les établissements de santé les plus proches.

Les statistiques annuelles relèvent que durant la période étalée du 1er janvier au 18 décembre 2016, pas moins de 1.300 personnes ont été secourues après avoir été incommodées ou intoxiquées par le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage. Cette année encore, le retour du froid marque aussi, hélas, celui des intoxications au monoxyde de carbone. Cela dit, de simples mesures de prévention peuvent aider à éviter ce type d’accidents mortels. Le danger est tel que ce gaz est inodore, incolore et non-irritant. Il est surtout très toxique dans la mesure où, «dans un espace clos, le CO peut tuer en moins d'une heure de temps», s’accordent à dire les spécialistes. Mais comment donc ce type d’accidents, peut-il arriver? Le monoxyde de carbone se dégage lorsqu'un appareil à combustion au gaz, au bois ou au charbon par exemple, fonctionne mal. La combustion ne se fait pas correctement et dégage ce CO hautement toxique. En fait, une simple inhalation de ce gaz empêche nos cellules de respirer, provoquant ainsi des intoxications sévères avec un caractère «épidémique» puisque généralement plusieurs membres d’une même famille en sont victimes. Les symptômes y afférents peuvent aller des simples maux de tête et vertiges jusqu’à la perte de connaissance, au coma, voire même jusqu’au décès. A l’approche de chaque hiver, des campagnes de sensibilisation sont menées à travers les différentes régions du pays et les appels à la vigilance, notamment en cette période de froid, sont réitérés.

L’on insiste particulièrement sur la bonne aération, l'installation et le contrôle des appareils de chauffage par des professionnels ainsi que le respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et la sécurisation des appareils de chauffage. Les accidents mortels sont dus, en effet, dans la plupart des cas, au non respect des normes d’installation des équipements, notamment le chauffage et le chauffe-bain et au non-respect des conditions d’aération et l’utilisation de produits contrefaits, de même que les installations à la bonbonne de gaz, au mazout ou au bois qui s’avèrent toujours dangereuses quand les mesures d’aération ne sont pas respectées. Les consignes des services de la Protection civile sont pourtant claires à ce sujet. Il est question, notamment de procéder, avant chaque hiver, à la vérification du chauffage par un technicien qualifié mais aussi de toujours penser à ventiler son lieu d’habitation, lors de l’utilisation des appareils de chauffage.

«Aérez au moins 10 minutes par jour et n’obstruez jamais les entrées et les sorties d’air de votre logement». Attention ce gaz est incolore et inodore mais extrêmement toxique, avertit cette même source qui préconise, «en cas de danger», d’ouvrir les fenêtres pour aérer, fermer les robinets de la bouteille de gaz et/ou le robinet d’arrêt gaz de ville et d’évacuer les lieux en attendant l’arrivée des secours», préviennent les consignes. En somme, «en cas de danger, aérez et appeler immédiatement les secours de la Protection civile au n° 14». L’autre conseil à retenir est celui de ne pas oublier de munir son chauffage et chauffe eau «d’une évacuation des gaz brulés». Le bilan de la protection civile arrêté hier à huit heures, fait part de pas moins de 5.485 interventions qui ont été enregistrées par les services de cette corporation et ce, pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation et à d’autres domestiques. Il faut dire, en effet, que plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période. Les quatre accidents les plus graves ont fait 4 morts et 4 blessés, signale ce bilan. Il convient de rappeler, que pas plus tard que jeudi dernier, neuf personnes ont été blessées, dont certaines se trouvaient dans un état grave, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et deux camions poids lourds. L’accident est survenu, jeudi matin, à Sedraya, à l’est de la wilaya de Médéa, a souligné la protection civile.

Soraya Guemmouri

Annaba

Deux familles sauvées

Deux familles composées de neuf membres ont été sauvées avant-hier, à Annaba, d’une mort certaine par asphyxie au gaz (monoxyde de carbone), avons-nous appris du chargé de communication de la protection civile, le commandant, Abdelhamid Belhouchi. Il s’agit d’une famille composée de six membres âgés entre 30 mois et 38 ans, habitant à la cité 500 logements, dans la commune de Sidi Amar qui ont failli périr suite à l’inhalation de gaz émanant du chauffage. Ces personnes ont été acheminées vers l’hôpital d’El Hadjar pour recevoir les soins nécessaires. L’autre intervention de la protection civile a concerné une deuxième famille de trois membres, dont un bébé de 3 ans, résidant au boulevard Bouzered-Hocine, en plein centre-ville de Annaba. Ces derniers ont été sauvés de justesse d’une mort certaine suite à l’inhalation eu monoxyde de carbone se dégageant du chauffage. Après avoir reçu des secours sur place, ils ont été évacués à l’hôpital Ibn Sina. Quatre ambulances, deux médecins et 26 éléments de la protection civile ont été mobilisés pour les besoins de ces deux opérations de secours et d’intervention, indique la même source.

Deux décès au monoxyde de carbone ont été enregistrés depuis le début de l’hiver à l’échelle de la wilaya, indique un décompte de la protection civile.

B. Guetmi