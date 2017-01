Vague de froid : Risque de foyers de grippe dans les semaines à venir

« Une propagation de la grippe saisonnière est possible dans les deux semaines à venir, dans les régions Nord du pays ». C’est ce qu'a indiqué, le directeur de la prévention et de lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, Djamal Fourar, qui intervenait sur les ondes de la Radio nationale.

Djamal Fourar a, en effet, confirmé, la probabilité d’extension de l’épidémie de grippe «dans une à deux semaines», dans la partie Nord du pays. «Les épidémies de grippe saisonnière, survenant entre octobre et avril dans tout l’hémisphère Nord, dans lequel est incluse l’Algérie, fait état, annuellement, du diagnostic de 3 à 5 millions de cas sérieux, se soldant par 250.000 à 500.000 décès sur la même période», a rappelé le représentant du département de la Santé citant l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a signalé dans ce sens qu’en Europe, en particulier, ont été détectés, cette année, des virus H3N2 et B, pourvoyeurs d’épidémies «assez graves», dont il précise qu’ils sont les mêmes que ceux circulant actuellement à travers l’Algérie. «La vaccination reste la seule manière de se prémunir contre cette maladie», a recommandé le directeur de la prévention et de lutte contre les maladies transmissibles au ministère de tutelle, précisant que cette vaccination est prioritairement réservée aux enfants, aux personnes âgées, à celles souffrant de maladies chroniques et aux femmes enceintes. M. Djamal Fourar a, cependant, rassuré, en expliquant qu’« il existe un dispositif de surveillance et de prévention sanitaire, reconduit chaque année et appuyé par les opérations de vaccination et la mobilisation de lits dans les établissements hospitaliers, pour prendre en charge les malades souffrant de cas plus compliqués de grippe ».

Selon le même responsable, il existe, également, des réseaux «sentinelles», éparpillés à travers l’ensemble du pays, à travers les informations desquelles, «nous pouvons suivre, au plus près et par région, l’évolution du virus de la grippe». La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2016-2017 a, pour rappel, débuté le 16 octobre dernier. Pour la situation épidémiologique 2015-2016, on signale 151 cas de grippe sévère admis à l’hôpital soit 32% de l’ensemble d’un échantillon estimé à 534 personnes. Le vaccin antigrippal constitue ainsi le meilleur moyen de protéger contre les complications de la grippe saisonnière et permet de réduire le taux de morbidité liée à cette affection.



Prés de 10.000 DA dépensés par l’Etat au profit de chaque enfant



Selon les experts, le symptôme grippal représente 10% des consultations médicales de saison. Ce taux diffère selon les années ou semaines de pic de l'épidémie de grippe. Chez les enfants âgés entre 0 et 4 ans, ce taux est en augmentation de 3 à 5% par rapport à celui enregistré chez les adultes Les données de surveillance pharmacologique démontrent que ce produit ne présente aucun effet secondaire hormis une rougeur ou une douleur localisée à l’endroit d’administration. Le responsable a tenu à mettre en exergue dans ce contexte, les efforts financiers fournis par l’Etat dans ce domaine. Ainsi, l’on apprendra qu’un enfant qui se fait vacciner depuis sa naissance et jusqu’à l’âge de dix-huit ans coûte à l’Etat, près de 10.000 DA, (exactement 9.700 dinars). «Dans l’ancien calendrier de vaccination, l’Etat déboursait 2.100 DA sur chaque enfant vacciné. Depuis avril 2016, cette somme a considérablement augmenté. En effet, «l’estimation financière du programme de vaccination est de dix milliards de dinars», a-t-il indiqué, précisant que cette importante augmentation résulte de «l’effort de l’Etat pour contribuer à la réduction de la mortalité infantile en Algérie et qui a permis jusqu'à maintenant l’élimination des décès par la rougeole, la diphtérie ou le tétanos néonatal».

Partant de là, le Dr Fourar a précisé que l’Algérie est certifiée depuis novembre dernier comme étant un pays exempt de la polio par l’OMS. Revenant sur la question du vaccin Pentavalent qui a longtemps alimenté la polémique, le médecin a démenti catégoriquement un éventuel lien entre le vaccin et les cas de décès enregistrés. L’enquête judiciaire, a-t-il affirmé, «cela prendra le temps qu’il faudra, pour donner ses résultats et le retrait du vaccin a été décidé par mesure de précaution». Il faut souligner que pour cette saison 2016/2017, l'institut pasteur a acquis 2,5 millions de doses conformément aux recommandations des spécialistes. Ces doses ont été mises à la disposition des catégories nécessitant ce vaccin, au niveau des centres vaccinateurs habituels des établissements de santé où le vaccin est administré gratuitement, ainsi que les officines où le vaccin est remboursé par la Sécurité sociale pour les personnes âgées et les malades chroniques. Concernant le suivi de la situation épidémiologique de la grippe le ministère a mis en place un réseau de contrôle des maladies transmissibles supervisé par l'institut national de la santé publique et le laboratoire de référence relevant de l'Institut Pasteur pour l'examen du virus grippal en Algérie.

Salima Ettouahria