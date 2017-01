Grand Angle : Le temps pour allié

Contraint, Yahya Jammeh, l’ancien président gambien, vaincu à la présidentielle du 1er décembre 2016, a annoncé hier à la télévision d'Etat gambienne qu'il allait quitter le pouvoir, ce qu’il refusait de faire car contestant les résultats de l’élection remportée par Adama Barrow. Ce départ a été obtenu après des semaines de discussions avec des médiateurs et sous la menace d'une intervention militaire ouest-africaine. L’annonce met un terme à des semaines de crise qui aurait pu déboucher sur un nouvel épisode de violences dont l’Afrique se serait bien passée. Et c’est tant mieux qu’il en soit ainsi. Car cet épilogue heureux pour la Gambie vient renforcer dans leur conviction tous ceux qui pensent que la démocratie électorale n’est pas un luxe pour les Africains. «Ma décision d'aujourd'hui n'a pas été dictée par quoi que ce soit d'autre que l'intérêt suprême du peuple gambien et de notre cher pays», a assuré M. Jammeh à la télévision. C’est du reste ce qui est attendu de tous les gouvernants africains. Si un peuple revendique le changement et vote pour ce faire, son choix doit être respecté. Il est vrai aussi que, pour l’heure, du moins, cette option n’est pas celle que tous les chefs d’Etat africains privilégient. Car quand bien même tous ont consenti à limiter le nombre de mandats présidentiels, via des amendements introduits à la Constitution, il n’en reste pas moins vrai que dans la réalité, ils sont très peu nombreux à accepter le jeu démocratique. Et c’est souvent contraints et forcés par la pression populaire et/ou étrangère qu’ils consentent à laisser le pouvoir au vainqueur de l’élection organisée tant bien que mal selon les standards internationaux et dont les résultats reflètent la volonté de la majorité du peuple. Mais de là à se demander s’il faille continuer d’organiser des élections présidentielles en Afrique, cela signifie qu’on se refuse à accorder aux Africains le droit de disposer de leur droit légitime à choisir leurs dirigeants. Certes, il serait illusoire de croire que l’Afrique, parce qu’elle a fait le choix de la démocratie est aujourd’hui au même niveau que ces pays occidentaux où les pratiques démocratiques sont centenaires. Mais il n’en reste pas moins vrai qu’il serait suicidaire pour le continent et l’ensemble des africains qui aspirent à la démocratisation des pratiques électorales et à la mise en place de mécanismes permettant une réelle alternance du pouvoir de renoncer à leur quête. L’Afrique et les Africains ne sont pas inférieurs à d’autres continents et sociétés qui ont réussi à devenir nos modèles et nos références dans tous les domaines. C’est dire que le changement finira pas s’imposer. C’est juste une question de temps. C’est pourquoi il faut pour faire montre de patience et de persévérance.

Nadia K.