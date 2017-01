Crise syrienne : Négociations à Astana

Le régime syrien et l’opposition hétéroclite se retrouveront demain à Astana pour leurs premières négociations directes depuis le début de la guerre en Syrie, parrainées par leurs alliés respectifs, en la probable absence des États-Unis. Ces pourparlers —les autorités de Damas et une délégation composée purement de rebelles, combattant sur le terrain— s'annoncent plus militaires que politiques, les opposants restant cette fois cantonnés à un rôle de conseillers.

Le gouvernement syrien et les rebelles, vont avant tout s'efforcer au Kazakhstan de renforcer le cessez-le-feu instauré le 30 décembre et qui tient vaille que vaille malgré des violations régulières. L'objectif pour le régime est aussi de faire avancer une solution politique «globale» après près de six ans de guerre. Le président syrien a ainsi appelé, jeudi, les rebelles à livrer leurs armes en échange d'une amnistie, à l'image des accords de «réconciliation» qui se traduisent par l'évacuation des combattants en échange de la fin des bombardements et des sièges des villes. L'émissaire des Nations unies pour la Syrie Staffan de Mistura, qui sera présent à Astana, a dit espérer que ces pourparlers servent de base pour une solution politique à même d'être approfondie lors de négociations sous les auspices de l'ONU le 8 février à Genève. Mais le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a estimé dans une interview diffusée hier par la télévision russe «improbable» de parvenir à des accords à Astana car «beaucoup trop de parties sont impliquées dans ce processus». Par ailleurs, un haut responsable turc a affirmé vendredi qu'il n'était «pas réaliste» pour Ankara d'insister sur un règlement du conflit en Syrie excluant le président Bachar al-Assad.

Ces déclarations semblent traduire une inflexion de la position de la Turquie au sujet de M. Assad, dans un contexte de rapprochement entre Ankara et Moscou, qui soutient le régime de Damas. «La situation sur le terrain a changé de façon spectaculaire et la Turquie ne peut plus insister sur un règlement sans Assad. Ce n'est pas réaliste», a déclaré le vice-Premier ministre turc Mehmet Simsek. Sur le terrain, cinq soldats turcs ont été tués et neuf blessés dans une attaque à la voiture piégée du groupe Etat islamique (EI) dans le nord de la Syrie, où Ankara a lancé une opération fin août pour repousser les terroristes et les milices kurdes vers le sud.

Le Pentagone a affirmé qu'un bombardement américain avait tué jeudi plus de 100 combattants d'Al-Qaïda dans un «camp d'entraînement» de la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. L'EI a par ailleurs a repris son entreprise de destruction de nouveaux trésors dans la ville antique syrienne de Palmyre. Des sources locales ont fait état de la destruction par Daesh du tétrapyle, un monument de 16 colonnes.

M. T. et agence