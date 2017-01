Réforme constitutionnelle en Turquie : Renforcement des pouvoirs d’Erdogan

Le projet de révision constitutionnelle visant à renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan a été adopté par le Parlement turc en seconde lecture tôt dans la journée d’hier, ouvrant la voie à un référendum au printemps. «Notre nation prononcera le dernier mot sur ce sujet. Elle donnera la décision finale», a affirmé le Premier ministre Binali Yildirim, à l'issue du scrutin. «Que personne n'en doute, notre nation prendra (...) la plus juste des décisions», a-t-il ajouté. Cette réforme constitutionnelle transfère au président le pouvoir exécutif qui jusque-là appartenait au Premier ministre, bien que ce poste ait de plus en plus été marginalisé depuis l'accession de Recep Tayyip Erdogan à la présidence en 2014. Selon la majorité parlementaire, la présidentialisation du système est essentielle pour assurer la stabilité au sommet de l'Etat et permettra simplement de s'aligner sur les systèmes en vigueur dans d'autres pays, comme aux Etats-Unis ou en France.