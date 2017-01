Donald Trump s'installe à la Maison Blanche : Premier décret contre la loi « Obamacare »

Donald Trump, nouveau président des Etats-Unis, a signé vendredi, un premier décret contre l'emblématique loi «Obamacare» de son prédécesseur, engageant la politique de rupture présentée plus tôt au monde, dans un discours aux accents populistes et nationalistes.

Arrivé à la Maison Blanche en fin d'après-midi, le président élu a rapidement signé son premier décret en début de soirée, dans le Bureau ovale. Il y ordonne à son administration d'accorder le plus d'exemptions possibles à la réforme du système de santé de 2010, détesté des conservateurs pour son coût et sa lourdeur, en attendant son abrogation par le Congrès. Le jour de son investiture, des violences ont eu lieu dans plusieurs rues, à l'instigation d'individus masqués de noir. Plus de 200 personnes ont été interpellées, des gaz lacrymogènes ont été utilisés par la police et une voiture a été incendiée. Hier, une grande «Marche des femmes» soutenue par une myriade de groupes progressistes tentait une démonstration de force sur le National Mall, sur les lieux mêmes où les spectateurs de l'investiture se sont rassemblés vendredi. Cette «Marche des femmes», qui comptait réunir 200.000 personnes venues de tout le pays, témoigne à elle seule de la fracture de la société américaine. Les contestataires de la marche ont défilé à partir de 10h00 (15h00 GMT) sur le National Mall de la capitale fédérale, la vaste esplanade en face de laquelle le milliardaire a justement été intronisé 45e président des Etats-Unis vendredi. Cette «Marche des femmes», principale manifestation prévue hier, trouve sa genèse dans un simple appel posté sur Facebook qui a fait tache d'huile. Il émane d'une grand-mère, Teresa Shook, avocate à la retraite vivant jusque-là dans un anonymat paisible à Hawaï. Le cinéaste Michael Moore, l'actrice Scarlett Johansson ou la militante des droits civiques Angela Davis sont quelques-unes des célébrités qui s'exprimeront. Les chanteuses Katy Perry et Cher soutiennent cette initiative. Près de 225.000 personnes avaient confirmé vendredi leur intention de participer à la marche. La «Marche des femmes» est aussi soutenue par des dizaines d'organisations progressistes en opposition frontale avec Donald Trump: défenseurs des droits civiques, des immigrés. Sans compter le soutien d'Amnesty International et de Planned Parenthood, le plus grand réseau de planning familial du pays. Les organisatrices annoncent environ 300 «marches sœurs» dans d'autres villes des Etats-Unis dont New York, Boston, Los Angeles et Seattle, ainsi qu'au-delà des frontières américaines.



L'Amérique anti-Trump laisse éclater sa colère



Poubelles et voitures incendiées, vitrines brisées et grenades lacrymogènes : les rues d'ordinaire très aseptisées du centre de Washington ont été le théâtre de scènes d'émeutes vendredi, lorsque plusieurs centaines de manifestants anti-Trump ont violemment affronté la police, en marge de l'investiture du président américain. Visages masqués par un foulard noir, encapuchonnés ou portant des masques à gaz, entre 500 et 1.000 personnes ont brisé des vitrines et caillassé la police en tenue anti-émeute sur K Street, une artère située à quelques encablures de la Maison Blanche.

Les quelque 200 policiers qui ont essuyé des jets de pierres et de briques ont tenté de les disperser en tirant plusieurs dizaines de grenades lacrymogènes. Les incidents, faits d'un «petit groupe de manifestants» selon la maire de Washington Muriel Bowser, ont conduit la police à procéder à 217 arrestations. Plus tôt, des affrontements moins violents avaient opposé la police et plusieurs centaines de jeunes, portant pour nombre d'entre-eux vestes à capuche et foulards noirs caractéristiques du groupe Black Block, un mouvement radical et souvent violent.

M. T. et agences