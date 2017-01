Le coin du copiste : Attentes cinéphiles

Considéré comme l’un des rares festivals de cinéma au monde qui portent à l’écran des films ayant comme toile de fond des thématiques purement humanistes et nullement commerciales, le Festival international du cinéma d’Alger (FICA), dédié au film engagé, dont la septième édition a pris fin au mois de décembre, est une vitrine de la culture algérienne engagée pour les causes justes, fidèle à sa politique extérieure.

Mecque des révolutionnaires et carrefour incontournable des leaders historiques pour la libération des peuples, Alger a accueilli, entre autres, Che Guevara, Neslon Mandela, des leaders du Mozambique, d’Angola, mais aussi les Black Panthers… Cette ambiance de résistance des années 60 contre les dernières tentatives de l’ordre colonial occidental trouve place aux films minutieusement sélectionnés au festival qui a rendu hommage, lors de cette édition, à la mémoire du leader Maximo, Fidel Castro. Contrairement à d’autres festivals mondiaux dont la ligne éditoriale est dictée par les coulisses de production et la propagande culturelle, le FICA propose des films sur les défis de l’humanité comme l’écologie, l’immigration et la souveraineté des peules. Des vérités historiques et des réalités d’actualité trouvent leur place dans la sélection des films documentaires et de fiction. «J'ai été surpris de voir l'engouement du public algérien à ce genre de films. Le public de beaucoup de festivals dans le monde ne sait pas c'est quoi l'engagement au cinéma. Cela ne m'étonne pas de la part d'un pays révolutionnaire, et qui était par le passé le fief des révolutionnaires du monde entier», a déclaré le cinéaste et membre du jury burkinabé Sékou Traoré, sur le public algérien, qui a prouvé sa passion pour le septième art. Le même public, qui a boudé le peu de salles de cinéma ouverts pour cause de mauvaise gestion, manque de communication et de l’absence de productions de qualité, et qui prouve, encore une fois via le FICA, qu’il prend d’assaut les salles obscures lorsqu’on lui propose des œuvres de qualité. Un festival n’ayant bénéficié d’aucun financement de la part du ministère de la Culture a su comment rassembler des centaines d’Algérois autour de la magie du cinéma, un exemple à suivre pour les autres festivals et les prochains défis cinématographiques.

Kader Bentounès