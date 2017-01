Arts Plastiques : Exposition solo de Kader Attia à Chicago

Une exposition solo du plasticien franco-algérien Kader Attia sera organisée, du 21 janvier au 16 avril prochain, au musée des arts de l'Université Northwestern de Chicago, dans l'État de l'Illinois (nord-est des États-Unis), indique le site électronique du musée. Sous le thème «Reflecting Memory» (Réflexion sur la mémoire), Kader Attia présente une vidéo (œuvre de composition) de 40 minutes traitant de la mémoire. L'artiste, connu pour ses œuvres qui suscitent la polémique, est lauréat du prix français pour l'art contemporain «Marcel Duchamp», en octobre 2016. Kader Attia, né en France en 1970, est un artiste connu dans le monde de l'art contemporain par ses œuvres traitant la période postcoloniale et le patrimoine des États-Unis et de l'Europe. Il est également lauréat du prix de «l'Académie des arts de Berlin», en 2014. L'artiste, qui vit entre Berlin et Paris, a participé à une exposition commune au musée «Guggenheim» à New York (États-Unis), aux côtés d'artistes venus du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le rapport annuel de la revue Marché de l’art moderne et contemporain africain a classé, en 2015, Kader Attia parmi les cent artistes africains les plus distingués en occupant la huitième place, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique. APS