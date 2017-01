Note de lecture, cuisine kabyle, de Farida Aït Ferroukh et Samia Messaoudi : Terroir dans l’assiette

Nourrir l'hôte à l'appétit robuste, l'homme à l'estomac fragile, le travailleur fourbu après une longue journée de labeur, l'adolescent en pleine croissance et l'enfant délicat, tels sont les buts de la «Cuisine kabyle», la vraie, l'authentique, que nous proposent Farida Aït Ferroukh et Samia Messaoudi.

C’est dire combien cette cuisine a ses lettres de noblesse qui remontent loin dans le temps. Tel mets, par exemple, riche en matière nutritives, facile à préparer et à conserver, remonte aux premiers âges de l'humanité. Car on en a retrouvé des traces dans des tombes de l'époque néolithique. Tous les témoignages, anciens et contemporains, ont été pris en considération pour présenter le vrai visage de cette cuisine, sous les variétés locales qui font sa diversité et sa richesse.

D'ailleurs, à propos de cette cuisine, les deux co-auteures soulignent : «Ce qui rend le mets encore plus succulent, surtout pour nos aînés, c'est sa rareté. La mémoire kabyle est ponctuée de souvenirs relatifs à la faim, voire à la famine : sécheresse, expropriation, second conflit mondial, guerre de Libération (1954-1962)... Beaucoup d'enfants de cette dernière guerre se souviennent avoir disputé les restes des repas des soldats aux cochons d'élevage des camps militaires français.» (p. 7)

Ce qui leur fait aussi écrire le passage ci-après : «Quand les moyens et surtout les conditions historiques l'ont permis, les Kabyles furent arboriculteurs et également céréaliers. Chaque pouce de terre était travaillé dans l'espoir d'en tirer quelque chose, que ce soit dans des champs ravinés ou près des villages perchés, le plus souvent sur des crêtes et collines à proximité des monts qui leur sont chers : Babors, Bibans et Djurdjura. Dénommés ‘‘mons ferratus’’ (les montagnes dures comme le fer) par les Romains, ces monts imprenables ont de tout temps dissuadé plus d'un envahisseur et ont pu rester libres, jusqu'au milieu du XIXe siècle.» (p. 7)

Et les deux co-auteures de poursuivre : «La colonisation française eut des effets désastreux sur le plan économique. Comme le général Bugeaud, les généraux d'Haupoul et Randon pensaient qu'il fallait laisser les traces de leur «victoire par les destructions des richesses» de ceux qu'ils ont vaincus. Parmi les multiples condamnations : destruction systématique de villages et, sanction terrible pour les paysans, abattage d'arbres fruitiers. Après l'insurrection de 1871 et l'implacable répression qui l'a suivie, la Kabylie fut dépossédée de 2.639.000 ha au profit des Alsaciens-Lorrains chassés par les Allemands, suite à la reddition de Sedan (…) Cela explique, en partie, le caractère frugal de l'alimentation des Kabyles décrit par certains auteurs (...)» (ibidem).

«Ainsi, poursuivent elles, l'alimentation est déterminée par l'économique, et ce dernier aspect par le contexte socio-historique, raison pour laquelle on ne peut parler de nourriture ou d'art culinaire sans leur associer la faim. Les Berbères ont pu, en effet, survivre à de longues périodes de disette et de misère totale (…) grâce à une bonne connaissance de leur environnement naturel dont ils tirent profit. Ainsi, les Kabyles ramassent tout ce qui est comestible dans la nature (fruits, baies sauvages, feuilles, tubercules, plantes et herbes de toutes sortes...) pour ‘‘remplir’’ leur ventre vide, mais aussi pour céder leur part du repas aux autres membres de la famille» (p. 8).

Cela dit, ce qui aujourd'hui distingue cette cuisine des autres, c'est son adaptation à l'homme, à la société, au souci d'offrir le nécessaire et même le superflu à des hôtes de passage dont la présence est un honneur pour la maison, qu'ils soient pauvres ou riches, qu'ils soient étrangers ou nationaux, qu'ils soient nomades ou sédentaires.



Honneur et nourriture



Comme l'indiquent les deux co-auteures, «en bons Méditerranéens que régit le code de l'honneur, les Kabyles dédaignent quelque peu le confort au profit de l'effort et transmettent avec vigueur les valeurs ancestrales contenues dans l'aphorisme suivant : ‘‘Qui veut que l'honneur regorge / grimpe à la montagne / et se nourrisse de glands !’’». Et les deux co-auteures de préciser : «Tout est dit dans ces trois vers qui renferment l'essentiel de l'«ethos» kabyle. En effet, alors qu'ils sont dotés de deux grandes capitales, l'une à l'Est, Bgayet (anc. Bougie) et l'autre plus à l'Ouest, Alger, que diable font les Kabyles sur une terre ingrate aux entrailles schisteuses ?» (p. 9)

D'autant, expliquent-elles, que «la rudesse de la terre et la rigueur du climat ne fournissent pas toujours les conditions idéales pour se procurer les aliments nécessaires à la survie ; quand cela est possible, la préparation et la cuisson des plats incombent à la femme qui doit redoubler d'ingéniosité pour nourrir des bouches faméliques. En bref, à défaut de s'accommoder des épidémies, des guerres et des traumas de toutes sortes, les Kabyles ont cherché à survivre à ces situations : leur art culinaire en porte les stigmates» (p. 8).

Toujours est-il que cette cuisine, où l'huile d'olive est particulièrement omniprésente, s'occupe de l'homme robuste et du convive à la santé fragile, offrant des plats de digestion facile, reconstituants, des recettes pour les moments de fatigue extrême ou de pléthore embarrassante ; car le principe, chez les habitants, est de guérir d'abord par les aliments et les plantes. C'est pour cette raison qu'aux époques de fête, on revient à des mets traditionnels que l'on prépare et que l'on mange suivant un rite particulier.

Aussi, certaines vitamines restent toujours fournies par des herbes sauvages ou cultivées. Quant aux légumes, ils (elles) offrent certains éléments nécessaires à l'organisme. Pour sa part, la présence d'épices — pour ne citer que ces apports extérieurs — en quantités raisonnables n'est pas caractéristique de la cuisine kabyle, comme on pourrait le croire généralement. Le couscous de la région, plat très ancien et authentique des Berbères, n'est pas originellement cet amoncellement de viandes que l'on voit dans les restaurants d'occasion. Il faut choisir et celui du pays profond, fait d'une manière simple, sans mélanger plusieurs recettes, est de loin d'une saveur exquise.

Dans cette cuisine où, pour ainsi dire, tout doit être vrai, tout doit aussi concourir à la satisfaction du convive : la conversation, les arômes, les fleurs, les fruits en même temps que les plats offerts. D'ailleurs, il y a certains arômes qui sont destinés à épanouir les visages sombres, dissipant la mélancolie tout en excitant l'appétit.

Entre les entrées, l'ayrum (pain non levé) et plats à base d'ayrum, les recettes à base de pâtes ou de semoule, les plats à base de légumes, le seksou (couscous), les pains et pâtisseries, ainsi que d'autres recettes et boissons, l'ouvrage en question dénombre - en les décrivant - quelque 129 recettes répertoriées par les deux co-auteures, ce qui n'est pas peu, loin s'en faut, et explique le nombre élevé de variétés locales qui, la plupart du temps, sont secondaires et quelquefois passagères.

Tout n'est peut-être pas dit dans l'excellent ouvrage de nos deux co-auteures tant le répertoire des plats reste encore large, mais Farida Aït Ferroukh et Samia Messaoudi ont tenu à présenter l'essentiel, autrement dit ceux les plus caractéristiques du génie culinaire kabyle, y compris même quelques adaptations des recettes étrangères qui donnent un exemple de la faculté d'invention de la population locale. Tout cela au service d'une communauté de pain, au sein de laquelle tous les problèmes ardus trouvent aisément leur solution.



Cuisine kabyle, de Farida Aït Ferroukh et Samia Messaoudi, «Collection Voyages gourmands», Edisud, Aix-en-Provence, 2004 ; 160 pages.

Kamel Bouslama