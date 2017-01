Regard : Et si l’on se mettait au GPL ?

Naftal tient encore et toujours, à son « vieux » projet de voir les véhicules rouler au gaz liquéfié. Elle croit même, dur comme fer, que viendra le jour où Sirghaz finira par s’imposer comme carburant, n’en déplaise, à tous ceux qui, jusque-là, affichent un mimétisme ou un scepticisme, à peine déguisé. Elle propose, pas moins de quarante mille kits, aux Algériens pour aller vers une généralisation de ce carburant écologique et surtout pas cher. Une précision de taille qui ne risque pas de tomber dans l’oreille d’un sourd, logiquement. Elle vaut tout simplement son pesant d’or, d’autant plus qu’elle intervient dans un contexte particulier et difficile et une augmentation du prix du carburant, d’une part et la révision à la baisse des importations d’essence — austérité et rationalité obligent — cela va de soi, en ces temps de vaches maigres. Les fameux kits sont de retour. Ils font parler d’eux, peut-être que cette fois, les conducteurs reviendront à de meilleurs sentiments, après avoir tourné carrément le dos, à cette opération, lancée pourtant, faut-il le rappeler, depuis quelques années. Les conducteurs seront-ils, cette fois, tentés par l’offre « alléchante » puisque les spécialistes sont désormais formels que le GPL est aussi bon que les autres carburants. Il est même recommandé pour ses vertus environnementales et économiques. Un autre facteur qui peut plaider aujourd’hui, en faveur de ce du gaz propane liquéfié, en sus de la disponibilité de celui-ci, est, l’expérience acquise en termes de reconversion, mais également, des systèmes, conçus pour mieux s’adapter aux véhicules modernes. Aller vers le GPL ne devrait plus ainsi se limiter aux seuls chauffeurs de taxis et pour cela, il est impératif de lutter contre les idées reçues qui constituent l’obstacle premier, voire « l’ennemi » de ce carburant, très utilisé, dans certains pays, à l’instar du Japon. Une chose est sûre, le gaz propane liquéfié (GPL), peut s’avérer le carburant de l’avenir, pour peu que la culture de préserver son environnement et mieux gérer ses ressources financières s’installe. En attendant, les portefeuilles et la qualité de notre cadre de vie continueront, à coup sûr, à être malmenés et à voir des vertes et des pas mûres.

Samia D.