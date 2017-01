Solidarité : La police s’implique à Sétif

Suite à la vague de froid et aux importantes chutes de neige enregistrées sur la ville de Sétif, une caravane de solidarité à l’initiative de la Sûreté de wilaya se dirige vers les contrées affectées par ces intempéries. Pas moins de 7.000 repas et rations alimentaires consistantes seront distribués à des nécessiteux qui sont plus que jamais dans le besoin.

En ces jours de froid rigoureux marqué par d’intenses chutes de neige qui se sont abattues sur la wilaya, les dispositions prises à tous les niveaux par la cellule de veille et de suivi H 24 installée depuis le 10 janvier dernier par le wali de Sétif, ne sont pas sans laisser place à de larges actions de solidarité qui témoignent une fois encore de l’attachement des citoyens algériens à ces vertus et partant, lui permettre de s’impliquer dans cette dynamique qui ne peut être porteuse que d’espoir à toutes ces couches fragiles de la société.

Dans ce contexte, l’exemple donné hier par les services relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif est plus que révélateur de cette assistance qui place une fois encore le citoyen au cœur des actions multiples déployées par ce corps de sécurité à l’endroit de tous ceux qui, dans différents domaines et face à différentes difficultés, ont su apprécier à sa juste dimension ce geste du cœur que les femmes et hommes en bleu ont toujours su concevoir à leur façon pour symboliser l’œuvre d’une police toujours plus proche du citoyen.

La caravane de la solidarité qui a été mise en place par la sûreté de la wilaya au moment où ces chutes de neige sont venues affecter les citoyens à divers endroits de cette vaste wilaya, marquée comme chacun le sait par la complexité du relief, et qui a pris le départ hier à destination de toutes ces contrées, est un de ces gestes qui font chaud au cœur et viennent consolider cette formidable solidarité communautaire qui s’est instaurée dans cette wilaya dans bien des domaines, toujours pour répondre aux attentes du citoyen et s’inscrire ainsi dans la dynamique de l’effort national.

En donnant, hier, le départ de cette caravane de la solidarité, le contrôleur de police, chef de la sûreté de la wilaya Akhrib Mohamed entouré des cadres de la sûreté, a tenu à traduire une fois encore dans les faits cette réalité qui a toujours prévalu dans les rangs de la police au service du citoyen, toujours plus proche de ce dernier et sans cesse présente aux côtés des démunis.

Une caravane qui sillonnera bien des contrées affectées par ces intempéries, notamment des agglomérations rurales où d’importantes chutes de neige se sont accumulées et, à travers lesquelles pas moins de 7.000 repas et rations alimentaires consistantes seront distribués à des nécessiteux qui sont plus que jamais dans le besoin.

Plus de 2.000 couvertures seront également distribuées au fur et à mesure que cette caravane s’enfoncera dans les zones montagneuses les plus reculées de cette wilaya, portant ainsi le message de la solidarité, de l’espoir et de la sérénité.

F. Zoghbi