Grande affluence des familles à Chréa : Record de bouchons à Blida

Une forte affluence des familles vers les hauteurs de Chréa a provoqué vendredi dernier un important embouteillage sur la route nationale n°37 reliant Chréa à Blida, a appris l'APS auprès du responsable de la cellule de l'information et de la communication de la direction locale de la Protection civile, Yacine Chaabane.

La route reliant Blida à Chréa connaît un énorme bouchon causé par des centaines de voitures se dirigeant vers les hauteurs de Chréa empêchant même le passage des cas d'urgence a indiqué le même responsable, citant le cas d'un jeune hémophile (28 ans) qui s'est blessé en pratiquant le ski.

Les services de la Protection civile ont été contactés mais l'ambulance n'a pu rejoindre le lieu de l'accident en raison de l'embouteillage.

L'ambulance a mis près d'une heure et demie pour arriver à "Beni Ali" (13 km de Blida) pour secourir le blessé qui a été transporté par les citoyens à cette localité après avoir constaté le retard de l'ambulance, ajoute la même source précisant que le blessé a été évacué vers l'hôpital "Ibrahim Tirichine" pour y recevoir les soins nécessaires. A cet égard, la direction de la protection civile réitère son appel aux citoyens se dirigeant vers Chréa à rebrousser chemin ou revenir avant la fin de la journée en prévision des chutes de neige ayant déjà été signalées par un bulletin météo spécial (BMS).

Plus tôt dans la journée, le responsable de la cellule d'information et de communication de la direction de la Protection civile (Blida) avait appelé les citoyens à ne pas s'aventurer notamment après le BMS faisant état de chutes de neige à partir de ce soir jusqu'à dimanche.