Algérie d’hier et d’aujourd’hui : Diversité et homogénéité socio-culturelle (1re partie)

Durant plus de mille ans après l’arrivée de l’Islam, la société algérienne n’a jamais connu de conflit religieux ou sectaire. D’ailleurs, la dynastie Fatimide (909-1171) est apparue ici, a régné durant plusieurs décennies et a quitté l’Algérie pour aller s’établir ailleurs. La doctrine chiite fatimide se limitait au monarque fatimide et à son entourage. Un poète s’est adressé au Calife disant «Gouvernez, vous êtes l’unique et le dominateur suprême». L’incapacité du Calife fatimide à imposer cette doctrine à la société était probablement l’une des raisons qui l’avaient poussé, lui et son armée, à se diriger vers le Caire de laquelle dépendait le Califat Fatimide par la suite. Nous estimons que crier à ce que l’on appelle propagation ou infiltration du chiisme en Algérie pourrait entraîner l’Algérie dans l’enfer des conflits confessionnels et sectaires des pays où sont nées ces doctrines et ces divisions sectaires. Nous constatons la situation actuelle de ces pays, du fait des instigations, incitations et interventions directes des forces prédominantes, y compris Israël, principal bénéficiaire de la fragmentation, des guerres intestines et de la destruction.

L’Islam en Algérie est un et a une seule origine : le Saint Coran. De même qu’en Algérie, les individus n’ont jamais été identifiés, à l’état civil ou sur leur carte d’identité, par leur confession religieuse, comme c’est le cas dans d’autres pays où sur ces mêmes documents sont mentionnées les confessions et les doctrines. En outre, la politisation des statistiques et des pourcentages tendancieux est, en soi, une manière de laisser le feu allumé sous les cendres.

Le danger qui guette la sécurité et la stabilité de la société est le fanatisme religieux qui est contraire à l’essence même de l’Islam, religion de tolérance et de solidarité et ce, quels que soient l’appellation ou les masques que peuvent utiliser les fanatiques issus des cercles fermés de salafistes qui enferment l’Islam dans des carcans rétrogrades, ignorent volontairement les préceptes vertueux de cette religion, font peu cas de la raison et des vertus de l’Ijtihad, qui sont à notre époque actuelle et même à toutes les époques, l’un des piliers de l’Islam, comme nous y incitent de nombreux versets du Noble Coran.

Les phénomènes d’islamophobie ne font qu’accroître en raison des phénomènes de l’extrémisme violent dont les racines remontent à très loin dans l’histoire, notamment après l’avènement de l’Islam dans la même région où sont nées les trois religions monothéistes et leur cohabitation directe. Cela n’a pas été le cas pour le Bouddhisme et le Brahmanisme en Asie, un continent qui n’est pas confronté à la haine et à l’aversion religieuse contre les individus, même dans leur apparence. Par exemple, les Sikhs avec leurs barbes et leurs grands turbans ou les Indiennes avec le sari (voile).

En Europe certaines pratiques comme le youga se propagent parmi les intellectuels, pourtant lors de discussions avec des diplomates ou des élites qui les entourent, nous percevons que le terme Islam est synonyme de terrorisme et que les hommes de culte sont tous des hommes politiques drapés d’une couverture religieuse. Aucun d’eux ne parle de la sacralité du pape préc»dent dont l’activité politique a pris le dessus sur ses missions religieuses au Vatican.

Ce que l’on appelle Daech, cette légende fabriquée dans les laboratoires du conflit entre les deux blocs, à l’époque d’Al Qaeda, a mené à deux colonisations successives, celle de l’Afghanistan et celle de l’Iraq. Ce monstre a été d’une aide incommensurable pour les grandes puissances et à leurs intérêts dans la région. En revanche, il n’a pas sa place en Algérie et ce, grâce à la clairvoyance de son peuple et la vigilance des forces de l’ordre et de l’armée, bien qu’il se rapproche de nos frontières. Le croyant se fait-il berner deux fois de suite par le terrorisme ?! Qui peut croire qu’une alliance de plus de trente pays d’Amérique et d’Europe, avec leurs flottes et leurs missiles, fait du surplace, et, est effrayée par une horde de voyous qui réussit, sur un territoire étroit, à répandre son poison dans de nombreux pays !



Le rite ibadite est une doctrine et non pas une secte religieuse ou ethnique



Le rite ibadite est arrivé en Algérie et a trouvé protection après avoir été opprimé en raison de son appel anticipé à la démocratie directe et non à la gouvernance héréditaire. Tout au long de l’histoire contemporaine, les Ibadites n’ont jamais fait l’objet de persécution ou d’isolement. Ils ont cohabité avec leurs concitoyens algériens, dans la paix et la fraternité, dans les villes et villages du pays. Si cette relation historique et éternelle a été troublée, comme cela fut le cas pendant la guerre de Libération (boycott des commerçants mozabites) ou au cours de ces dernières années, cela est dû à des incitations à la déstabilisation de l’Algérie suivant la politique «diviser pour régner» et à leurrer les jeunes et les moins jeunes. Nous ne cherchons pas à incriminer une main étrangère ou à justifier des événements tristes. Cela peut être dû à des fautes personnelles des responsables directs ou à une réaction tardive de la part de ces mêmes responsables, de leur tutelle et des institutions concernées qui doivent réagir aux contestations par dialogue direct à tous les niveaux, notamment avec les jeunes dont les revendications et les ambitions augmentent partout en Algérie. Ces revendications peuvent survenir dans toutes les régions du pays. Qu’elles soient plus importantes ou moins importantes que ce qui se passe dans les autres pays, elles font ressortir l’énergie et l’âme revendicatrice du peuple algérien qui exige davantage de développement et de services. Nous pouvons dire, sans orgueil aucun, que les Algériens ne font pas partie de ces peuples que l’on peut asservir par la sommation et la menace, ou en raison de la sacralisation du pouvoir comme c’est le cas dans d’autres pays, proches ou lointains. le oui oui n'as jamais été un caractère général des Algériens des rois amazigh à ce jour.

L’Algérie n’a pas connu de conflits ethniques, ni dans le passé, ni aujourd’hui ; nous appartenons tous à une seule Algérie et le peuple, dans sa majorité est fier de cette appartenance, quelle que soit la région, la catégorie sociale ou la langue ; et ce qui est arrivé pendant les années quarante avec ce que l’on a appelé le mouvement berbère, ainsi que durant les années quatre-vingt et au début de ce millénaire, est dû à des raisons politiques ou économiques, telle que la revendication de la démocratie ou du développement régional, et de l’extrémisme d’exclusion contre la langue tamazight ou contre la langue arabe.

Il ne faut pas sous-estimer l’impact des études politiques menées, sous couvert scientifique, par des experts en ethnologie, en ethnographie et dans les autres sciences sociales, telles que la psychologie sociale, la psychanalyse et l’histoire, pour servir le colonialisme français. Frantz Fanon, médecin et militant de la guerre d’Algérie, a analysé certaines des causes et des objectifs de ses études, dans des travaux d’une très grande importance jusqu’à aujourd’hui. Ces études ont eu un impact sur l’image que l’Algérien a de lui-même, comme ce qui se dit au sujet de sa prétendue violence héréditaire, de son agressivité envers lui-même et de son caractère asocial, sauf dans les limites de la famille très proche ou ce que Ibn Khaldoun appelle «tribalisme». Exception faite des symptômes somatiques, le comportement de l’être humain est le résultat d’un stimulus et d’une réponse. Ce qu’il faut réaffirmer une fois de plus, c’est que le peuple algérien est difficile à asservir et son histoire millénaire le confirme.

En réalité, ces allégations ne sont rien de plus que des préjugés visant à inciter l’Algérien à se mépriser, à sous-estimer sa personnalité, dans le but de le dompter et de le rendre pessimiste par rapport à l’avenir pour le maintenir en position de servitude face à l’oppression et au colonialisme. Frantz Fanon a expliqué ce qu’on appelle violence et agressivité sous l’angle du comportement instinctif, considérant que ce sont des mécanismes naturels de défense chez toutes les créatures qui veulent vivre. C’est un phénomène qui survient dans le corps humain, c’est-à-dire que des cellules viennent en remplacer d’autres et c’est ce qui explique les étapes d’évolution du corps et les symptômes du vieillissement et de la vieillesse.



L'échec du projet colonial



Ces études pseudo-scientifiques qui portent le nom de «science» des indigènes se sont focalisées sur des régions spécifiques, dans le but d’approfondir davantage les différences ethniques et culturelles, jusqu’à inventer une vieille animosité entre les habitants de ces régions tels que les Kabyles, les Chaouias, les Touaregs, les Mozabites et les Arabes. Les experts de l’administration coloniale ont utilisé de nombreux moyens pour semer la discorde ethnique et même confessionnelle, comme les campagnes d’évangélisation forcée ou séductrice, ainsi que l’appauvrissement culturel et la déculturation de tous les Algériens. Seuls quelques individus ont été instruits et gardés en réserve pour parer aux imprévus, comme l’échec de la France à annexer définitivement l’Algérie à ses départements, comme elle-même ainsi que la Grande-Bretagne l’ont fait avec certains départements et certaines îles d’outre-mer. Après moins de trente années de génocide, d’appauvrissement et de déplacements des populations, la France tout tenté pour faire de l’Algérie une colonie française. L’Algérie est le seul pays de la région, avant même la Palestine, à avoir subi un colonialisme de peuplement.

La France coloniale a perdu ce pari, car la majorité écrasante de ces catégories instruites est restée fidèle aux aspirations du peuple à la liberté et à la justice. Elles l’ont prouvé lors de la résistance populaire et après la constitution du Mouvement national algérien au sein du PPA, qui s’est transformé, après sa dissolution, en Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD). Cette cohésion s’est particulièrement manifestée lors de la guerre d’Indépendance à laquelle cette élite formée dans les écoles françaises, a participé, avec compétence et engagement, aux côtés des forces de l’Armée de libération nationale et des autres instances de la Révolution.

Le professeur Abdelkader Mezour, de l’université de Tlemcen, a publié une recherche dans le magazine Mawakif, spécialisé dans les études et les recherches sur la société et l’histoire, dans son numéro de janvier 2007, dans laquelle il a évoqué la question de l’acculturation et l’interculturalité, partant de la définition présentée par les anthropologues Anglo-Saxons, notamment Redfield, Linton et Herskovits qui estiment que : l’inter culturalité est un ensemble de phénomènes découlant de la communication directe et continue entre des groupes d’individus issus de différentes cultures qui aboutirait à une influence claire d’une culture sur les modes de la culture originale dans l’un de ces groupes ou entre eux. Cette définition a été adoptée par l’académie américaine des sciences sociales.

Le professeur Abdelkader Mezour s’intéresse aux facteurs de l’interculturalité interne à l’époque post indépendance qui a succédé à la démolition et au sabotage lors de l’occupation coloniale. Cela a fait l’objet d’une étude du chercheur français, P. Bourdieu et de son collègue, T. Sayad, intitulée Le déracinement. Pierre Bourdieu estime que l’arabisme et l’islamisme étaient à l’origine de l’apparition des revendications et des protestations identitaires et ont entrainé davantage d’interculturalité et d’adhésion à la mondialisation; cependant, l’interculturalité issue de cette adhésion à la mondialisation se limite actuellement aux modes de consommation et à certains services et supports de communication sociale.



L’islam, l'arabe et thamazight c'est l'Algérianité



Selon une vision qui n’exclue, ni ne divise l’élite, il faudrait transcender la répartition en fonction de la langue parlée. La langue arabe en Algérie est une langue rassembleuse. Ce n’est pas une race, ni une idéologie partisane. Même s’il y a un sentiment d’excellence chez les utilisateurs de la langue française parce que on la considère comme supérieure à la langue arabe, ce qui se répercute sur la politique de l’éducation et la controverse permanente sur ses modes, les utilisateurs de la langue arabe estiment, eux, qu’ils sont plus proches de l’authenticité et contre la dépendance, du fait des injustices coloniales ancrées dans la mémoire et de la politique de l’Etat français, jusqu’à ce jour, vis-à-vis de l’Algérie. Cette polémique existe, à différents degrés, chez les élites de tous les pays maghrébins. Néanmoins, il convient de s’interroger : A qui profitent la division et la marginalisation ? Y a-t-il un rapport avec la classification sociale et les opportunités d’accès à la richesse et au pouvoir ?

L’intérêt accordé aux études de l’indigénophilie minée remonte au milieu des années soixante-dix du siècle dernier, lorsque j’occupais le poste de directeur d’études à l’Institut des Sciences Sociales et que j’étais membre du comité de réforme des programmes et des méthodologies d’enseignement dans ces spécialités, désigné par le défunt Ministre, Seddik Benyahia. Le comité comptait, parmi ses membres, le professeur Abdelmadjid Meziane et le docteur Djamel Gennane, et son but était l’algérianisation de l’université. Cette démarche n’avait pas pour but de donner une nouvelle appellation à l’université, mais d’œuvrer à la faire sortir de l’influence de cette pseudoscience appelée «indigénophilie» et de ses fondements non scientifiques, telle qu’adoptée par E. Masqueray, Camille Sabatier et leur école ethnologique. Leurs recherches se sont focalisées, en grande partie, sur la Kabylie, ses spécificités sociales, raciales, historiques et sociologiques, y compris la nature et l’urbanisme, ce qui a, par la suite, donné naissance au «mythe kabyle», selon l’expression de Ch. R. Ageron.

Nous avons traduit certains chapitres de son étude encyclopédique de deux tomes, intitulés Les Algériens musulmans et la France (1968), et nous avons également commenté certaines de ses thèses. Il convient de reconnaître que ses recherches sont beaucoup plus objectives que celles de la majorité des historiens et sociologues français de cette époque. Le titre que nous avons choisi pour cette traduction, publiée en 2004, était : La société algérienne dans le laboratoire de l’idéologie coloniale.

Au lendemain de l’indépendance, il n'y a eu que très peu d’études scientifiques basées sur l’analyse scientifique de la linguistique et des dialectes en Algérie, loin de toute tendance politique ou appartenance partisane. En tout état de cause, la science, une fois entachée de politique, surtout lorsqu’il s’agit de thèmes sensibles, perd une grande partie de sa perspicacité par rapport aux risques et de son objectivité absolue qu’il est difficile d’atteindre dans les sciences de l’Homme et de la société.

A l’époque du mouvement national et après l’indépendance, de nombreux chercheurs se sont intéressés à la question tamazight, langue parlée dans plusieurs régions dont la Kabylie. Nous citerons, à titre d’exemple, l’écrivain Mouloud Mammeri, auteur du chef d’œuvre La Colline Oubliée, qui a œuvré à l’enrichissement et à l’actualisation du dictionnaire amazigh, considéré, aujourd’hui, comme une des références fondamentales dans la linguistique amazigh ; cependant, le désintérêt de Mammeri ou sa méconnaissance de la grande richesse des œuvres écrites en arabe par les savants de cette région, avant et après l’avènement du royaume Nasseride, à Bejaia, ainsi que les intimidations de certaines parties quant au risque que la langue tamazight concurrence la langue arabe ont facilité les accusations et l’exclusion mutuelles. Rétroactivement, c’est un service rendu a tout ce qui a été fomenté par les théoriciens du colonialisme français.

Le flambeau de Mouloud Mammeri a été repris par son disciple, Salem Chaker, enseignant à l’INALCO, qui s’est intéressé, de manière générale, au monde amazigh à l’intérieur et à l’extérieur de l’Algérie. Parmi ses recherches dans ce domaine, son étude publiée en 2003, dans Diplomatie Magazine. Il y a également une thèse universitaire intitulée Les Touaregs, présentée par Lahcène Mermouri, de la wilaya d’Illizi et publiée en 2010, qui porte sur l’organisation sociale et le pouvoir chez les Touaregs. Cette étude scientifique confortée par une recherche sur le terrain figure parmi les rares recherches en sociologie politique effectuées en arabe en Algérie et pour laquelle nous avons rédigé une introduction, à la demande du chercheur.

H. Roberts de l’Institut des Sciences Economiques de Londres a consacré, quant à lui, plusieurs études à la question de l’amazighité au Maghreb, publiées en série, dans la revue de l’Institut Britannique d’Anthropologie. Il y a abordé les théories des spécialistes français de l’indigénophilie. Des chercheurs algériens contemporains, spécialistes en histoire, en philologie et en linguistiques, réalisent des études, des débats et des interviews, à chaque fois que la question de l’identité et ses principaux attributs sont soulevés. Nous citons, à titre d’exemple, Abderazak Dourari et Arezki Ferrad ou ceux de courants différents ou opposés, comme Othmane Saadi et Ben Naaman.

L’Islam, l’arabe et l’amazighité font partie de nous et nous leur appartenons, sans détours, ni surenchères. Il est étonnant de savoir qu’un des Etats les plus connus pour leur jacobinisme ou leur centralisme s’érige en défenseur des langues des minorités et des rites religieux opprimés et pousse ses institutions politiques et scientifiques à agir dans ce sens ; qu’elle serait la réaction de cet Etat si, dans le cadre de la réciprocité, on faisait de même pour le Corse, l’Alsacien, le Normand et le Breton.

Le patrimoine culturel français, qui est d’une grande diversité et créativité, est véhiculé par la France avec assiduité et intelligence par le truchement de la francophonie ; Il est de son droit de procéder à cet investissement culturel et économique, au service de son influence politique. Néanmoins, cette influence souffre de l’hégémonie du géant américain et défend avec hargne sa présence à l’intérieur même de ses frontières, au titre de l’exception culturelle. Nous connaissons l’étendue du déploiement et de l’influence de la langue anglaise dans les forums internationaux et dans les sciences, les arts et la littérature. Il est, cependant, inutile de remplacer une langue étrangère par une autre langue. Il faut s’intéresser à l’anglais et aux autres langues de la Méditerranée, ainsi que le turc, le russe et le chinois et certaines langues africaines comme le haoussa et le swahili, notamment au niveau des envoyés et des diplomates, à côté de la langue arabe officielle et de tamazight qui est, elle aussi, langue officielle. Il serait sage que l’Algérie ne soit pas une arène pour les joutes linguistiques et les conflits d’intérêts entre les puissances mondiales et les puissances régionales ; l’essentiel est de développer le patrimoine arabe et amazigh dans les sciences, les arts et la littérature, indépendamment des autres pays de la région qui appartiennent au même tronc commun culturel.

Il y a aujourd’hui une controverse entre les élites au sujet de la question de l’identité et de ses liens avec la langue, des efforts consentis autour de la langue qui soit la plus proche de la langue de l’école, ainsi que des autres moyens d’expression et de communication. En d’autres termes, doit-on utiliser la langue classique ou le dialecte populaire. A notre sens, il s’agit là d’un débat monté de toutes pièces, car il n’existe pas de langue sans dialecte populaire, comme c’est le cas de l’anglais, du français et de l’allemand. Le niveau de la langue diffère en fonction du niveau d’instruction et du niveau culturel des individus. Dans ces pays, la langue enseignée est la langue standard, celle qui est porteuse des merveilles des arts et de la littérature. Cette controverse est une comédie dans ce que l’on appelle le théâtre de l’ombre, qui s’éloigne des vrais enjeux que sont le développement des programmes de l’éducation, la formation et la préparation des générations d’Algériens afin qu’ils puissent accéder au monde actuel avec intelligence, savoir et nationalisme.

En ce qui concerne tamazight, le dernier amendement constitutionnel initié par le Président de la République, a mis fin à la controverse autour de sa place, l’officialisant comme langue nationale et officielle ; il est donc du devoir des chercheurs et des spécialistes des différents domaines du savoir et de la connaissance d’enrichir son dictionnaire, de ressusciter son héritage et de traduire dans cette langue les sciences et les technologies modernes ; ceci est également valable pour l’arabe qui doit faire l’objet d’intérêt et de transfert des sciences modernes, grâce à la traduction et à l’innovation.



La contestation est un dynamique naturel dans une économie qui émerge et une démocratie citoyenne



Nous n’avons trouvé dans l’Histoire écrite, aucune trace de conflits armés entre les Chaouias et les Kabyles, entre les Touaregs et les Mozabites ou encore entre ces derniers et les Arabes. Je dis «Arabes» car les experts et les chefs politiques colonialistes prétendent que ceux-ci sont des intrus, particulièrement en Algérie, et ce, dans le but de promouvoir la discrimination raciale et de susciter l’animosité entre ces prétendus groupes ethniques. Il est paradoxal que tous les rapports adressés par les militaires, les hommes politiques et les agents secrets à leurs responsables à Paris, lors de la résistance héroïque de l’Emir Abdelkader, n’évoquaient que les Arabes, alors que les partisans de l’Emir venaient des différents régions de l’Algérie, telle qu’elle est connue et représentée dans sa géographie actuelle. L’on sait d’ailleurs que les Ottomans avaient organisé l’Algérie en wilayas (beyliks) purement administratives : l’Ouest, le Centre et l’Est et qu’ils étaient, avec leurs suites et leurs gardes dans leurs forts et palais, isolés de la population. Jamais en Algérie, ni celle d’hier ni celle d’aujourd’hui, il n’y a eu de guerre, ni de rejet d’une catégorie sociale pour des raisons ethniques.

En fait, il y a eu des conflits au sein même des populations du Nord et du Sud, mais jamais en rapport avec la race ou la langue. Ces conflits étaient le plus souvent dus à des problèmes de cadastre, aux bombes à retardement que l’administration française nous a laissées dans le domaine des terres agricoles et steppiques, ou à l’héritage au sein d’une même famille ou de la même tribu.

Il est à noter que le tribalisme doit être pris dans son sens Khaldounien et dans son sens le plus négatif, c'est-à-dire une transgression de la citoyenneté qui est le véritable ciment politique au sein d’une société moderne. Cette citoyenneté qui est d’ailleurs consacrée dans les différentes constitutions algériennes, notamment dans les récents amendements du 7 février 2016. Nul doute que la citoyenneté et la consécration de l’Etat des droits et des devoirs représentent la meilleure voie pour libérer notre société de ces archaïsmes et des mentalités et comportements tribaux et claniques et pour la débarrasser des adages erronés tels que : «On préfère notre âne aux cheval des autres» ou «mis n’aamis» (le fils du cousin), etc.

Appartenir à une famille ou à une région et en être fier est une chose naturelle et même désirée, c’est une source d’appartenance à la patrie. Celui qui hait sa famille ou rejette la région d’où il est issu, pourrait mépriser sa patrie et devenir un non citoyen, un apatride. Aussi, l’appartenance d’un individu ou d’un groupe d’individus à une région de l’Algérie, comme par exemple Targui, Chaoui, Kabyle et Mozabite ne diffère pas du qualificatif qu’on donne à un Français, en l’occurrence le Normand qui vient de Normandie ou le Corse.

Il est inutile de citer d’autres exemples où l’appartenance à une région s’est transformée, pour des raisons politiques, ou à cause de conflits historiques ou religieux ou de fautes dans la gestion, en revendications sécessionnistes vis-à-vis de la mère patrie. C’est ce qui se passe aujourd’hui dans des pays qui étaient de vastes empires, à l’instar du Royaume Uni (la Grande-Bretagne), avec l’Ecosse et l’Ulster catholique (l’Irlande du Sud) et de l’Espagne avec la Catalogne. C’est ce qui est arrivé en Yougoslavie, transformée aujourd’hui en plusieurs pays indépendants. Mais le paradoxe géopolitique et historique réside dans le cas allemand. L’Allemagne qui a été divisée par les alliés et l’URSS, vainqueurs de la deuxième Guerre mondiale, a retrouvé son unité et est devenue plus forte et plus stable que dans les années cinquante du siècle dernier.

