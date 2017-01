Convention de partenariat CNMA-Laiterie BENAOULA : Appui aux éleveurs

La Caisse nationale de mutualité agricole et la Laiterie des Frères Benaoula ont signé mercredi dernier au siège de la laiterie à Mazouna (wilaya de Relizane), une convention de partenariat d’assurance entre le directeur général de la CNMA, et le directeur manager de la Laiterie, M. Cherif Benhabiles et M. Houari Benaoula.

Cette convention d’assurance qui concrétise un nouveau partenariat est principalement basée sur la prise en charge des risques liés à l’élevage du cheptel bovin propriété des éleveurs adhérents à cette laiterie qui compte de nombreux producteurs laitiers spécialisés dans la collecte de lait et la distribution de produits dérivés à travers les wilayas de l’Ouest et une partie des régions du Sud.

L’offre de services de la CNMA permettra d’offrir des produits d’assurance adaptés aux éleveurs sur les risques liées aux élevages bovins (maladies, intoxications, accidents d’élevage, risques de gestation) et cause de mortalité et portera également sur le plan de couverture sanitaire, l’accompagnement des éleveurs adhérents, la formation aux techniques d’élevages, la prévention sanitaire ainsi que le suivi des plans prophylactiques nécessaires à la gestion d’une exploitation de vaches laitières.

Cette convention de partenariat aura un impact positif sur la gestion des activités des éleveurs adhérents et ce, par une meilleure sensibilisation aux risques de production et le suivi et le respect des normes d’élevage qui permettra d’améliorer les rendements et d’atteindre les objectifs visés.

La mise en œuvre de cette convention de partenariat agricole permettra notamment de mettre à la disposition des éleveurs adhérents à la laiterie des intrants de production animale à titre gracieux, d’assurer la formation des éleveurs par des experts vétérinaires conventionnés avec la CNMA ainsi que le suivi et l’appui technique grâce au réseau d’experts spécialisés en conduite d’élevage et production laitière.

D’autre part une campagne d’information et de sensibilisation sur les bonnes pratiques de la conduite d’élevage sera organisée conjointement par les deux organismes