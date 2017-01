M. Noureddine Yassa, Directeur du Centre de développement des énergies renouvelables : « Le coût des équipements solaires en baisse de 80% »

La consommation énergétique est passée de 4.000 MW en 2004 à 13.000 MW en 2016.

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, dans une interview au groupe britannique d’expertise économique, Oxford Business Group, vient de préciser que des objectifs ambitieux et prometteurs pour les énergies renouvelables, sont fixés. Sollicité hier par nos soins, Noureddine Yassa, directeur de Centre de développement des énergies renouvelables relève que 22 centrales voltaïques de 348 mégawatts, dont 195 MW sont injectés en production, seront incessamment réceptionnées. S’ajoutent, dans une phase pilote, le lancement d’une centrale thermique hybride, première du genre au monde, d’une capacité de 150% MW à Hassi Rmel, le parc éolien à Adrar et une centrale solaire photovoltaïque à Ghardaïa en 2014. Autant d’atouts qui feront dire au spécialiste que « l’Algérie se dirige vers des réalisations à grande échelle ». Un décret fixant les conditions d'appel d'offres national et international pour la production et la distribution de 4.000 mégawatts d'électricité à base d'énergie solaire a été adopté par le Conseil du gouvernement. L’objectif, dira le Pr. Yassa, est de réduire le coût de l’électricité solaire. L’appel d’offres destiné aux investisseurs en technologie solaire leur permet de construire des centrales pour l'énergie renouvelable sur des sites présélectionnés, ce qui facilitera les aspects procéduraux pour les investisseurs, et permettra d’accroître le rythme de mise en œuvre. Des études sur la connexion de ces sites au réseau électrique sont en cours pour déterminer la capacité des centrales électriques à installer. L’autre importance relevée par le spécialiste a trait à l’obligation d’industrialisation des équipements solaires, à même de renforcer le taux d’intégration nationale et permettre l’émergence du renouvelable en Algérie. A ce titre, il annonce qu’au terme d’intenses efforts, « le coût des équipements solaires a baissé, entre 2008 et 2016, de 80% ». Ainsi, le prix d’une centrale installée passe de 2,5 millions dollars à un million de dollars. Le pari des énergies renouvelables est-il réalisable ? A cette question, l’universitaire dira que l’Algérie regorge de compétences, et dispose d’atouts naturels importants, lesquels contribueront efficacement à la réalisation de ce défi. Mais pour ce faire, le PDG de Sonelgaz, Mustapha Guitouni, a préconisé, d’abord, une rationalisation de la consommation de l’énergie qui est, a-t-il précisé, essentielle pour toute politique énergétique. Et souligne que les besoins en énergie nécessitent un investissement annuel de 1,5 milliard de dollars. La consommation énergétique, elle, est passée de 4.000 MW en 2004 à 13.000 MW en 2016. Par ailleurs il convient de rappeler que le Conseil des ministres a érigé, en février dernier, le secteur des énergies renouvelables en « priorité nationale », constituant par là-même un des axes majeurs du « nouveau modèle économique » que le gouvernement compte mener à bon port.

