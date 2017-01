Algérie-Afrique du sud : Impulser une nouvelle dynamique

Dans le cadre de la démarche visant à intensifier les liens de coopération économique avec les pays africains, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) organise, le 30 de ce mois, en partenariat avec l'ambassade de la République d'Afrique du Sud, une journée d'information sur les opportunités d'affaires avec ce pays.

Abritant plus de 75% des plus grandes sociétés du continent, l'Afrique du Sud, qui est la 2e plus grande économie de l’Afrique, affiche une volonté de développer une coopération avec l'Algérie dans plusieurs secteurs stratégiques. Une démarche qui s’inscrit dans le sillage des efforts d’intégration régionale auxquels adhère notre pays comme étant l’un des principaux fondateurs du Nepad. L’Algérie et l’Afrique du Sud, qui n’ont pas encore atteint le niveau souhaité dans le domaine des relations économiques, visent ainsi à intensifier le partenariat qui reste circonscrit dans certains secteurs. La tenue de la 6e session de la haute Commission bilatérale de coopération algéro-sud-africaine, à Alger, en marge de la visite du président sud-africain, dans notre pays, en mars 2015 devait justement contribuer à promouvoir une coopération multisectorielle entre les deux pays. Le président sud-africain avait affirmé alors, que l’Algérie était un partenaire « stratégique » pour l’Afrique du Sud, dans la région d’Afrique du Nord. M. Jacob Zuma avait affirmé, dans ce sens, que les deux parties œuvraient « pour faire en sorte que les relations politiques bilatérales, soient traduites sur le terrain dans le domaine économique et commercial », d’autant plus que les opportunités existent et permettent de renforcer les relations commerciales et d’investissement entre les deux pays. Le ministre de l’Industrie et des Mines avait, pour la circonstance, exhorté les hommes d’affaires, algériens et sud-africains, à agir dans ce sens, pour donner une nouvelle impulsion aux relations économiques, entre les deux pays, avait souligné, que le niveau actuel des échanges et des investissements est loin de traduire le potentiel réel, de part et d’autre.

Par conséquent, l’occasion est donnée aux opérateurs économiques des deux pays pour orienter le partenariat algéro-sud-africain dans sa vraie dimension et dans le cadre de la complémentarité et du potentiel existant.

Dans cette optique, le ministre de l’Industrie et des Mines avait exhorté les entreprises algériennes et sud-africaines à aller vers des partenariats industriels et des investissements dans les activités industrielles, notamment, les mines, l’agro-alimentaire, l’électronique, l’automobile, le textile, l’industrie pharmaceutique, les TIC, le bâtiment, les travaux publics, l’hydraulique, ainsi que l’énergie qui renferment de grandes potentialités.

D. Akila