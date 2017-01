Ligue-Deux (17e journée) : La révolte des mal classés

C'est sans nul doute la journée la plus improbable depuis le début de saison. En effet, la 17e manche de la Ligue-Deux, qui sonne la révolte des mal classés, a connu de nombreuses surprises. À commencer par la rencontre JSMB-GCM. Alors que les poulains du coach, Ifticen ,s'attendaient à une partie de sinécure, at home, ils ont été surpris par une coriace formation du Ghali de Mascara. Les Bejaouis, incapables d'imposer leur rythme se sont inclinés face au second relégable, perdant ainsi leur position de dauphin. L'unique réalisation de la rencontre a été l'œuvre de Kassem à la demi heure de jeu. Par ailleurs, la lanterne rouge est allée à Skikda damer le pion à l'équipe locale. Le RCA, tout à fait métamorphosé, a fait preuve de beaucoup de courage et de solidité pour venir à bout de la JSMS. Ouvrant la marque dès le coup d'envoi de cette confrontation très disputée, par l'intermédiaire de Bouaicha, les joueurs de Bouziane se mettent à l'abri grâce au but de Djâafri (25'). Khazri (32'), réduit la marque et redonne espoir aux locaux. Mais c'était sans compter sur la détermination des visiteurs. À la 72', El Bahi confirme le succès de l'Arbâa. Le but de Chaouichi dans les dernières minutes de la rencontre n'empêchera pas la défaite de Skikda, qui voit ainsi son élan freiné sec. De son coté, l'AS Khroub à pris le meilleur sur la formation de l'ASM Oran, en chute libre (2-1). De son coté, le CRB Ain Fekroun, qui n'en a pas fini encore avec les huis clos, a été contraint au partage des points dans sa rencontre avec l'USM Blida (0-0). Un résultat qui n'arrange pas vraiment les affaires des deux formations. Par ailleurs, l'Amel Bou Sâada a disposé, à domicile, du Mouloudia de Saida, par le score net et sans bavures de (2-0). Une victoire qui permet aux protégés de Djabri de progresser considérablement dans le classement. Dans le haut du tableau, la meilleure opération du jour a été enregistrée par le Chabab Ahly de Bordj Bou Arreridj. Auteur d'une belle victoire (2-0), à domicile face à l'US Biskra, les joueurs de l'entraineur, Bira, accèdent au podium. Désormais, il va falloir compter avec le CABBA pour l'accession. À souligner enfin le report de la rencontre MCEE-PAC à cause des intempéries. Intouchables, les Algérois gardent néanmoins leur position de leader.

R.M



Résultats

MC El Eulma - Paradou AC(match reporté)

CRB Ain Fekroun (0-0) USM Blida

JSM Skikda (2-3) RC Arbaa

JSM Bejaia (0-1) GC Mascara

AS Khroub (2-1) ASM Oran

ABou Saada (2-0) MC Saida

CA Bordj Bou Arreridj (2-0) US Biskra