Cross country - Challenge international «Cherdioui Saïd» : Annulation de l’étape de Tizi-Ouzou

La 33e édition du Challenge international de cross-country «Cherdioui-Saïd», prévue aujourd’hui à Fréha (Tizi-Ouzou) a été annulée, suite à une décision de la Ligue d’athlétisme de la wilaya de Tizi Ouzou (LATO). L’annulation de l’événement est motivée par des conditions météorologiques défavorables, selon un communiqué de la LATO, diffusé mercredi. Le président de la LATO, M. Farid Boukais, nous a précisé : « Nous ne voulons prendre aucun risque, surtout qu’un nouveau bulletin météo spécial (BMS) a été lancé pour les journées de vendredi et samedi, annonçant le mauvais temps sur le centre du pays, avec notamment des chutes de neige, froid et pluies. Nous avons, donc privilégié la prudence », nous a-t-il confié.

Le cross «Cherdioui Said», comptait pour la 7e étape du Challenge national (2016-2017) de la Fédération Algérienne d’athlétisme (FAA), après celles disputées à Djelfa, Biskra, Béjaïa, Chlef et Alger. En rappelant que le cross

« El Mokrani » de Bordj Bou-Arreridj, prévu le 31 décembre 2016, a été lui aussi annulé en raison d’un différent entre la DJS et la Ligue d’athlétisme locales. Outre les athlètes de l’élite nationale, des athlètes représentant sept autres pays étaient attendus sur le parcours de Fréha : Kenya, Ethiopie, Qatar, Afrique de sud, Maroc et Tunisie. Une vingtaine de wilayas devaient être également présentes à cet important rendez-vous sportif devenu une tradition dans la wilaya de Tizi Ouzou. Plus de 1300 athlètes devaient prendre part à l’édition de cette année avant son annulation. La question qui se pose maintenant est de savoir si le cross « Cherdioui-Saïd » de Tizi Ouzou sera annulé ou programmé ultérieurement. La réponse en cours de semaine prochaine.

Nabil Ziani