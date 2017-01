NA Hussein Dey 1 - RC Relizane O : Difficile victoire du Nasria

Le Nasr Hussein Dey s’est contenté de l’essentiel dans sa confrontation avec la modeste formation du Rapid de Relizane. Les Sang et Or ont eu beaucoup de mal pour venir à bout du RCR, qui a défendu crânement ses chances dans cette rencontre de niveau assez moyen. L’unique réalisation de la partie a été l’œuvre de la nouvelle recrue Laribi (60’).

La reprise a été difficile, après une longue trêve de trois semaines, pour les deux adversaires. Les supporters des deux teams qui ont fait le déplacement au stade du 20-Août (Alger) n’ont pas eu grand chose à se mettre sous les dents. Notamment durant le premier half, marqué par les nombreux duels au milieu du terrain et l’agressivité dans le jeu. Adoptant un schéma porté vers l’avant (4-3-3 avec deux récupérateurs), les protégé d’Alain Michel manquaient visiblement d’inspiration dans la construction de leurs phases offensives, malgré une nette possession de balle. De leur côté, les joueurs du technicien tunisien Bouakaz sont restés fidèles à leur jeu. Évoluant dans une configuration tactique de prudence (4-2-3-1), les joueurs du Rapid ont surtout favorisé le jeu de contre pour tenter de surprendre les locaux. Dans cette opposition de style et de stratégie, aucune formation n’a réussi à faire la différence, regagnant ainsi les vestiaire sur un score vierge. La seconde période n’a pas été de meilleur niveau. Beaucoup d’engagement physique et très peu d’occasions. Les coéquipiers de Gasmi, méconnaissables dans cette partie, ont eu recours aux balles arrêtées pour faire la différence. À l’heure du jeu, Laribi s’élève plus haut que tout le monde pour reprendre victorieusement, de la tête, le corner bien botté par Ouhada. 65’, Mokhtar, héritant d’une belle passe dans la surface de la part d’Ouhada, manque lamentablement d’aggraver la marque. 71’, le Tunisien Ouartani, idéalement placé au point de penalty, rate complètement son tir. Une petite mais précieuse victoire du NAHD qui progresse un peu plus dans le classement. Le Rapid, de son côté, reste en position de relégable.

Rédha M.