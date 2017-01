Après sa qualification au Mondial-2017 : M. Gaid Salah félicite la sélection militaire

Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaid Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire, a félicité l'ensemble des membres de la sélection nationale militaire de football et le staff technique après sa victoire contre la Corée du Nord sur le score de 2 buts à 1, vendredi à Mascate (Oman), pour le compte de la 3e et dernière journée (groupe B) de la compétition (15-28 janvier).

«Il m'est agréable de vous adresser mes chaleureuses félicitations à l'occasion de votre qualification, avec mérite, au second tour de la Coupe du Monde militaire" a déclaré le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaid Salah, dans un message adressé à la sélection militaire de football. "Je saisis cette heureuse occasion qui fait montre de grands potentiels individuels et collectifs, de bonnes performances sportives de notre équipe nationale militaire de football, d'une parfaite préparation des sportifs et de la synergie des efforts fournis par l'ensemble du staff technique et des responsables, qui ont contribué à l'épanouissement de ces stars du football militaire et ce grâce à leur disciplinaire "exemplaire" et leur fair-play empreigne du haut sens de patriotisme". a t-il ajouté.

La sélection militaire algérienne s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde-2017, en terminant en tête du groupe B avec 9 points, suivie de l'Allemagne (4 pts), la Corée du Nord (3pts), alors que l'Iran ferme la marche (1 point).

L'Algérie sera fixée sur son adversaire en quart de finale prévu le mardi 24 janvier prochain, à l'issue des rencontres du groupe C composée de l'Egypte, la Pologne, du Canada et de la Syrie. "Que ces félicitations soient une attestation de reconnaissance de votre mérite et une motivation pour fournir davantage d'efforts afin d'atteindre la prestigieuse place et hisser les couleurs nationales parmi celles des autres nations du monde sur les pas de vos prédécesseurs, qui ont été à leur tour couronnés avec mérite de la coupe du Monde militaire de football, deux fois consécutives au Brésil en 2011 et en Corée du Sud en 2015, gravant ainsi le nom de l'Algérie sur le Livre d'Or du football mondial" a conclu le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaid Salah.